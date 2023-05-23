الخميس.. حمادة هلال يطرح أغنية جديدة بعنوان «متحملاني»

يستعد الفنان حمادة هلال لطرح أغنية جديدة بعنوان “متحملانى”، وذلك يوم الخميس المقبل فى تمام السادسة مساءً، بر قناته على موقع “يوتيوب” ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغنية “متحملانى” غناء حمادة هلال و كلمات وألحان مصطفى شكرى.

يذكر أن ‏الفنان حمادة هلال قال إن “السوشيال ميديا أصبحت صعبة جدا والناس بتقلد بعضها في الكومنتات”، مؤكدا أنه متابع جيد للسوشيال ميديا ولكنه لا يصرف كثيرا عليها لكي يحصل على الدعم وأشياء من هذا القبيل.

كشف الفنان حمادة هلال أن تقديم جزء رابع من مسلسل “المداح” فكرة قائمة، لكن لم يتم تحديد موعد لتقديمه.

وقال حمادة هلال، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد": "محتاج راحة شوية من شخصية صابر المداح، لأنني عندما أدخل فى تصوير جزء جديد تسيطر علي حالة خاصة بالمسلسل، ومحتاج الفترة القادمة أن أقدم أفكارا مختلفة، ولا يوجد مانع أن أقدم بعدها جزءا جديدا من المداح".

وعن تقديمه لثلاثة أجزاء متتالية، أكد حمادة هلال أن الذي دفعه لتقديم هذه الأجزاء المتتالية هو الجمهور الذي يطالب عند انتهاء كل جزء بتقديم جزء جديد، قائلا: “الجمهور هو ما يدفعني لتقديم أجزاء جديدة من المداح”.

مسلسل «المداح» الجزء الثالث من بطولة حمادة هلال وهبة مجدي ويسرا اللوزي ومحمد عز وعصام السقا ودنيا عبد العزيز وحنان سليمان وهلا السعيد وعفاف رشاد وخالد سرحان ومحمود عامر وبسمة ماهر وتامر شلتوت وسلمى أبو ضيف ورانيا فريد شوقي ومحمد مهران ولوسي وعبد العزيز مخيون وأحمد ماهر وصبحي خليل وأحمد كشك، إنتاج شركة سكرمو ميديا- إسلام المرسي، من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.