عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خصم 19% على جوال سامسونج  Galaxy S23 Ultra في السعودية

Samsung Galaxy S23
Samsung Galaxy S23 Ultra

مع انتهاء شهر مايو واقتراب شهر يونيو، بدأت مواقع التجارة الإلكترونية في تقديم عروض الصيف التي تأتي بخصومات مميزة، خاصة في قسم الإلكترونيات التي أصبحت حاليا باهظة الثمن تحتاج لميزانية كبيرة.

ويتوفر جوال  سامسونج  جالاكسي إس 23 ألترا على منصة أمازون المملكة العربية السعودية بخصم كبير يصل لـ 19% وهو معروض للبيع حاليا بسعر 4230 ريال سعودي فقط، مع تكوين الذاكرة وسعة التخزين 256 جيجابايت روم، 8 جيجابايت رام.

و في السطور التالية يرصد "صدى البلد" كل تفاصيل الجهاز.

Samsung Galaxy S23 Ultra

مواصفات Samsung Galaxy S23 Ultra

يأتي  سامسونج  جالاكسي  مع شاشة عرض Dynamic AMOLED 2X ومعدل تحديث 120 هرتز، دقة وضوح 1440x3088 بيكسل مع كثافة 500 بيكسل في البوصة، مقاس 6.8 بوصة، درجة سطوع 1200 شمعة قياسية وذروة سطوع 1500 شمعة، شاشة حماية من Corning Gorilla Glass Victus 2 ونسبة شاشة إلى هيكل 89.9%.

يتم تشغيل جوال  سامسونج  بواسطة معالج كوالكوم شريحة SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 بدقة تصنيع 4 نانو، ثماني النوى، بتردد ميقاتي 3.36 جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسوميات Adreno 740 تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 8 أو 12 جيجابايت رام وسعة تخزين 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت روم.

أحدث هواتف أوبو وهواوي بأسعار رخيصة جدا.. ستقضي على سامسونج

استقرار في الأسعار.. سامسونج تطلق هاتفها الجديد بسعر 5180 جنيها

يحزم جوال سامسونج جالاكسي إس 23 ألترا بطارية سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة مدمجة، تدعم الشحن السريع بقوة 45 سلكيا، وتصل من 0 إلى 65% خلال 30 دقيقة كما تدعم الشحن اللاسلكي بقوة 15 وات والشحن العكسي أيضا بقوة 4.5 وات، مع نظام تشغيل أندرويد 13 وواجهة مستخدم One UI 5.1.

ويتميز جوال سامسونج جالاكسي إس 23 ألترا بمجموعة من عدسات التصوير فائقة الحداثة والجودة، في اللوحة الخلفية نجد إعداد رباعي للكاميرات، مع مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة يدعم مجموعة من التقنيات منها PDAF, Laser AF, OIS وكاميرا زووم منظار بدقة 10 ميجابيكسل قادرة على التقريب الرقمي حتى 10x مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابيكسل وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 10 ميجابيكسل، مع فلاش ليد وتقنية HDR آلية مع تصوير بانورامي، بينما نجد في الشاشة الأمامية كاميرا سيلفي بدقة 12 ميجابيكسل، تدعم تصوير مقاطع فيديو بدقة 4K و30 إطار في الثانية.

جوال سامسونج السعودية ريال Samsung Samsung Galaxy S23 Ultra

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 280 جنيها اليوم.. الذهب ينهار مجددا وهذا سعر عيار 21 الآن

قرار عاجل من الأهلي في قضية كهربا

تصل إلى 7%.. زيادة جديدة في أجور العاملين بالدولة بداية يوليو المقبل

الأهلي مهدد بغرامة مالية ضخمة بسبب ابن أكرم توفيق.. تفاصيل

بـ 3 آلاف جنيه.. اعترافات قواد يعلن عن فتيات لممارسة الحرام في الجيزة

رسميا.. الزمالك يخطر وزارة الشباب والرياضة بعزل مرتضى منصور

موفقة 18 دولة.. إعلان عاجل من البرلمان الأوكراني بشأن الانضمام لحلف الناتو

الضرائب توضح حقيقة تحصيل 14 ألف جنيه من مكافأة لاعب منتخب المصارعة أحمد بغدودة

موضوعات متعلقة

تطبيق Google contacts يضيف خانة لأعياد ميلاد جهات الاتصال

بمعالج Intel Core i7.. شاومي تكشف الستار عن لاب توب Redmi Book 14

اعرف سعر ومواصفات أرخص موبايل شاومي في السوق المصري

أعرف مواصفات وسعر أرخص موبايل سامسونج في السوق المصري

20GB رام.. أوبو تطلق هاتف A1 vitality متوسط المدى بإمكانيات رائعة

نفس الإمكانيات والشكل.. انستجرام يطلق تطبيقا منافسا لـ Twitter قريبا

هواوي تطرح هاتف متوسط الفئة ببطارية 7000 مللي أمبير

قبل آبل.. هواوي تقدم ساعتها الجديدة بخاصية قياس السكر في الدم

ترشيحاتنا

الزمالك اليوم| إخطار بعزل مرتضى منصور.. عودة ساسي مشروطة وعواد يقترب من فاركو

هدد بقتل بايدن.. الشرطة الأمريكية تكشف تفاصيل صادمة بشأن حادث البيت الأبيض

سيتم ضربه.. بيان عاجل من إسرائيل بشأن موقع نووي جديد في إيران

بتهمة ضرب طليقته.. القصة الكاملة لإلقاء القبض على سعد الصغير وبرلنتي عامر

حرب باردة مشتعلة.. انحياز مولدوفا للاتحاد الأوروبي يقابله التردد و4 خناجر لبوتين برقبة الدولة "تفاصيل مثيرة"

345 مليون دولار تنعش الخزينة المصرية.. ماذا تفعل القاهرة بهذا المبلغ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بذهبية وبرونزية.. علم مصر يغرد في سماء أقوى البطولات الدولية للسومو بأمريكا

أكلة جديدة .. طريقة عمل البصارة بالبسطرمة

النصر في موقف صعب.. هل يرحل كريستيانو رونالدو عن الدوري السعودي ؟ (تفاصيل)

اقتربت من المليون جنيه.. هيفاء وهبي تثير الجدل بسعر إطلالتها في باريس

فيديو

بلاش خروج.. تحذير من الصحة لهؤلاء المرضى |شاهد

زيادة جديدة في الأجور والمعاشات بهذا الموعد.. تفاصيل

عن قلبي لـ محمد شاكر تتخطى نصف مليون مشاهدة على اليوتيوب

تسريب امتحان اللغة الأجنبية | تحذير عاجل من وزارة التعليم لطلاب الإعدادية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ