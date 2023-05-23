خصم 19% على جوال سامسونج  Galaxy S23 Ultra في السعودية

مع انتهاء شهر مايو واقتراب شهر يونيو، بدأت مواقع التجارة الإلكترونية في تقديم عروض الصيف التي تأتي بخصومات مميزة، خاصة في قسم الإلكترونيات التي أصبحت حاليا باهظة الثمن تحتاج لميزانية كبيرة.

ويتوفر جوال سامسونج جالاكسي إس 23 ألترا على منصة أمازون المملكة العربية السعودية بخصم كبير يصل لـ 19% وهو معروض للبيع حاليا بسعر 4230 ريال سعودي فقط، مع تكوين الذاكرة وسعة التخزين 256 جيجابايت روم، 8 جيجابايت رام.

و في السطور التالية يرصد "صدى البلد" كل تفاصيل الجهاز.

Samsung Galaxy S23 Ultra

مواصفات Samsung Galaxy S23 Ultra

يأتي سامسونج جالاكسي مع شاشة عرض Dynamic AMOLED 2X ومعدل تحديث 120 هرتز، دقة وضوح 1440x3088 بيكسل مع كثافة 500 بيكسل في البوصة، مقاس 6.8 بوصة، درجة سطوع 1200 شمعة قياسية وذروة سطوع 1500 شمعة، شاشة حماية من Corning Gorilla Glass Victus 2 ونسبة شاشة إلى هيكل 89.9%.

يتم تشغيل جوال سامسونج بواسطة معالج كوالكوم شريحة SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 بدقة تصنيع 4 نانو، ثماني النوى، بتردد ميقاتي 3.36 جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسوميات Adreno 740 تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 8 أو 12 جيجابايت رام وسعة تخزين 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت روم.

يحزم جوال سامسونج جالاكسي إس 23 ألترا بطارية سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة مدمجة، تدعم الشحن السريع بقوة 45 سلكيا، وتصل من 0 إلى 65% خلال 30 دقيقة كما تدعم الشحن اللاسلكي بقوة 15 وات والشحن العكسي أيضا بقوة 4.5 وات، مع نظام تشغيل أندرويد 13 وواجهة مستخدم One UI 5.1.

ويتميز جوال سامسونج جالاكسي إس 23 ألترا بمجموعة من عدسات التصوير فائقة الحداثة والجودة، في اللوحة الخلفية نجد إعداد رباعي للكاميرات، مع مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة يدعم مجموعة من التقنيات منها PDAF, Laser AF, OIS وكاميرا زووم منظار بدقة 10 ميجابيكسل قادرة على التقريب الرقمي حتى 10x مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابيكسل وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 10 ميجابيكسل، مع فلاش ليد وتقنية HDR آلية مع تصوير بانورامي، بينما نجد في الشاشة الأمامية كاميرا سيلفي بدقة 12 ميجابيكسل، تدعم تصوير مقاطع فيديو بدقة 4K و30 إطار في الثانية.