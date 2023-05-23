رئيس مجموعة البنك الافريقي للتنمية: المستقبل مليء بالتحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية

قال الدكتور اكينومي اديشينا رئيس مجموعة البنك الافريقي للتنمية؛ إن في الاسبوع الماضي وافق مجلس ادارتنا على ضمان ائتماني بقيمة 345 مليون دولار لدعم مصر في تعبئة 500 مليون دولار من التمويلات الخاصه بالتمويل الاخضر من خلال اصدارها لاول لسندات مستدامة وهي سندات الباندا مع مختلف التحولات التي يعرفها العالم؛ بالإضافة إلى تحولنا نحو استعمال مكثف للسيارات الكهربائية والتي ستجعل افريقيا قادرة على شحن مليارات الدولارات الخضراء من أجل وضع انظمة نقل عالميه خضراء ذلك لأن افريقيا لديها 80% من الودائع العالمية واحتياطات من البلاتينيوم و50% و من الكوبالت و40% ومثلها من النيكل والليثيوم لكن يجب على افريقيا ان تكون مستعدة من اجل تصنيع بطاريات الليثيوم للاستفادة في الأسواق المستقبلية من السيارات الكهربائيه التي تشير التنبؤات إلى انها ستصل الى عدة تريليونات من الدولارات مع تكلفة انشاء مصانع لفائف الليثيوم لتكون اقل ثلاث مرات من نظيرتها في الولايات المتحده الامريكيه أو في الصين.

وأضاف الدكتور اكينومي خلال إفتتاح الرئيس السيسي للاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي 2023 بشرم الشيخ؛ ان المستقبل مليء بالتحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية ولكنه كذلك مليء بفرص هائلة للنمو الأخضر بالنسبة لإقتصادياتنا من أجل تعبئة المزيد من التمويلات الخاصة بالتغيرات المناخية والنمو الأخضر ويجب على حكومات وشركاء التنمية اتباع خمس خطط من اجل تحقيقها وهي كالتالي.

اولا. وضع خطط للتنمية الوطنية للتحول الأخضر.

ثانيا. دعم الصناعات الخضراء لتحفيز النمو وزيادة الطلب والاستدامة.

ثالثا يجب على المؤسسات المالية الثنائية والمتعددة الأطراف تقديم ضمانات على نطاق واسع للمساعدة في تقليص مخاطر استثمارات القطاع الخاص.

رابعا تقديم الدعم واعداد وتطوير المشاريع القابلة للتمويل والتي توفر عوائد عاليه حسب المخاطر بالنسبة للقطع الخاص وتسمح له بتحقيق ارباح متزايدة.

خامسا نقل البنية التحتيه الحاليه الممولة من طرف القطاع العام الى القطاع الخاص وكذلك اعادة تدوير الأصول من اجل تحقيق المزيد من موارد القطاع الخاص من أجل بنية تحتيه اكثر استدامة ومراعاة التحديات البيئية.