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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رغم أنف المتزملكين.. الغندور يوجه رسالة نارية بعد تراجع نتائج الفريق الأبيض

خالد الغندور
خالد الغندور

وجه خالد الغندور، نجم نادي الزمالك  السابق، رسالة نارية عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب خالد الغندور ”:" سيبقي الزمالك كبير رغم أنف الحاقدين والكارهين والمدلسين والأفاقين والمتلونين والمتزملكين وسيبقي جمهوره العظيم السند والظهر".
 

خالد الغندور

يذكر أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو تولى تدريب الزمالك مؤخرا خلفا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا، وقاد الأبيض في 5 مباريات بمسابقة الدوري، فاز في مباراتين فقط وتعادل مثلهما وخسر لقاءً.

الزمالك يتعادل مع الداخلية

تعادل  الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره الداخلية بهدف لمثله، أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 47 نقطة.

ويلتقي الزمالك مع طلائع الجيش، الثلاثاء المقبل، في اللقاء المؤجل من الجولة 33 من مسابقة الدوري الممتاز.

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