عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد مشروع صرف صحى بتكلفة 70 مليون جنيه تمهيداً لتشغيله

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مشروع صرف صحى جزى بمركز ومدينة منوف بتكلفة تقديرية 70 مليون جنيه تمهيداً لتشغيلها لخدمة أهالى قرية جزى والعزب التابعة بإجمالى مستفيد 30 ألف نسمة ، وذلك فى إطار متابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بنطاق المركز وتقديم الدعم اللازم لتحقيق نقلة نوعية بمنظومة العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 جاء ذلك بحضور المهندس عاطف المهدى رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة ، والمهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، ووحيد عبدربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف.

بعد جمع 170 الف جنيه في يوم .. وفاة صغير عقب إجراؤه عملية زرع نخاع في المنوفية

اعلام المنوفية تنهي استعدادها لاستقبال امتحانات نهاية العام السبت المقبل


واستمع محافظ المنوفية لشرح تفصيلى من رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى عن مكونات المحطة والتى تضم ( محطة رفع ، شبكات انحدار ، خط طرد ) تنفيذ شركة النصر للمبانى والانشاءات ايجيكو، مشيراً إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية بالمحطة بنسبة 90% والكهروميكانيكية بنسبة 80% ، كما تم تنفيذ 22 كم من إجمالى 23 كم من شبكة الانحدار بنسبة 96% ، فضلاً عن تنفيذ 3,5 كم من 3,9كم من خط الطرد بنسبة 97% وسيتم نهو كافة الأعمال بالمشروع في شهر يونيو القادم ، ومن المقرر أن يتم ربط تصرفات طملاى و شبشير طملاى على محطة رفع جزى ، وخلال تفقده شدد المحافظ على القائمين بتكثيف الأعمال وتسريع وتيرة العمل لنهو المشروع وفق التوقيتات الزمنية المحددة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات ، مؤكداً تقديم كافة الإمكانيات والتيسيرات اللازمة لتدعيم مشروعات البنية التحتية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى كونه أهم مشروعات البنية التحتية التى تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.


وتفقد محافظ المنوفية أعمال التطوير بمستشفى منوف العام، حيث جاري أعمال الترميم بالدور الأرضى لأقسام الاستقبال والطوارئ وكذا تجهيزات تركيب وحدة قسطرة القلب الجديدة تبرع " الحاج وحيد البيه " بتكلفة إجمالية بلغت ما يقرب من 12 مليون جنيه، وستضم الوحدة أحدث الأجهزة العالمية ذات الدقة العالية والتكنولوجيا المتطورة مع برامج حديثة في كل أنواع القسطرة التداخلية القلبية والمخية والطرفية والأطفال، وخلال الجولة وافق المحافظ على قبول تبرع عدد من المواطنين بقطعة أرض لتوسعة مبنى وحدة قسطرة القلب وأكد المحافظ على أن وحدة قسطرة القلب بمستشفى منوف العام ستكون  إضافة قوية لجهاز القسطرة الوحيد الموجود بمستشفى أشمون العام مما يساعد في توفير الخدمة لمرضى القلب والمساهمة في تخفيف آلامهم والقضاء على قوائم الانتظار فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.


وتفقد المحافظ أعمال الإنشاءات الجديدة بمدرسة الحاجة خديجة بكير للتربية الفكرية تبرع بقطعة الأرض " اللواء محمد القارح " بإجمالى 13 فصل دراسى بتكلفة تقديرية تزيد عن 10 مليون جنيه ، حيث جارى أعمال الصبة الخرسانية للدور الأول علوى وكلف بتسريع وتيرة العمل لدخولها العملية التعليمية فى أقرب وقت ، ووجه المحافظ مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بتسريع وتيرة العمل والإلتزام بكافة التوجيهات والإنتهاء من جميع المشروعات بمليج وشنوان والماى وذلك في إطار خطة المحافظة للتوسع في إنشاء وتطوير العديد من المدارس بنطاق المحافظة للارتقاء بالمنظومة التعليمية.


من جانبها أوضحت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية أنه جارى أعمال إنشاء وتوسعات وصيانة لعدد 8 مدارس بمركز ومدينة منوف وهم (مدرسة دبركى الإبتدائية بنات - مدرسة تتا وغمرين الإعدادية- ومدرسة محمد أحمد عبدالحميد عمر أ- مدرسة غمرين الابتدائية - مدرسة كفر فيشا الكبرى للتعليم الاساسى- الحاجة خديجة بكير للتربية الفكرية - مدرسة كفر شبرا بلولة الجديدة للتعليم الأساسى - مدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الاساسى) بإجمالى 169 فصل دراسى وجارى المتابعة الدورية لكافة الأعمال وتذليل العقبات لنهو المشروعات وفق الجدول الزمنى.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الخدمات المقدمة للمواطنين هيئة الأبنية التعليمية قسطرة القلب محافظ المنوفية مستشفى منوف العام مشروعات التنموية مقدمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الضرائب توضح حقيقة تحصيل 14 ألف جنيه من مكافأة لاعب منتخب المصارعة أحمد بغدودة

رسميا.. الزمالك يخطر وزارة الشباب والرياضة بعزل مرتضى منصور

تصل إلى 7%.. زيادة جديدة في الأجور والمعاشات بداية يوليو المقبل

بفرمان كولر.. شوبير يعلن انتهاء موسم ثنائي الأهلي

شرط لإتمام الصفقة.. الأهلي يحسم قراره بشأن ضم إمام عاشور

320 جنيها خلال ساعات|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

تنخفض 130 جنيهًا هنا.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء

في الأسانسير وشقتها.. قصة طالبة الإسكندرية مع حارس العقار|التفاصيل الكاملة

ترشيحاتنا

صدمة جديدة..توقعات بإدراج لبنان فى القائمة الرمادية لغسل الأموال

بقرار الرئيس السيسي.. مستشارين جددد بمجلس الدولة من دفعة 2020

الرئيس السيسي يلتقي سكرتير عام منظمة الكوميسا

السيسي يلتقي رئيس وزراء جمهورية بوروندي بشرم الشيخ

الرئيس السيسي يبحث مع مديرة وكالة "نيباد" تحقيق الاندماج القاري

أسعار الذهب تشهد تذبذب وعيار 21 يخسر 400 جنيه .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر ارتداء الأميرة رجوة اللون الأبيض في الحنة.. مصممة الفستان تكشف مفاجأة

تتخطى ربع مليون جنيه.. سعر إطلالة درة يثير الجدل

طريقة عمل مخبوزات الكايزر الدايت بدون دقيق

لطلاب المدارس.. تناول هذا الطعام يساعد على التركيز فى الامتحانات

فيديو

طعنة في الرقبة.. تفاصيل انفصال فنانة شهيرة مهرها كيلو ذهب ومؤخرها مليار يورو|فيديوجراف

في المصعد.. تفاصيل مؤلمة بحادث طالبة الإسكندرية وحارس العقار

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار يتراجع | تفاصيل

شيرين عن إليسا: لما بتغني بحس إنها ماسكة على الناس شيكات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ