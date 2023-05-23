تحذير عاجل من رئيس النواب الأمريكي لبايدن بشأن أزمة التخلف عن السداد

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس جو بايدن، وحده هو المسؤول عن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها في غضون أيام.

وقال مكارثي في بيان: "أي تخلف عن السداد سيكون بسبب الرئيس بايدن”.

وأكد رئيس مجلس النواب الأمريكي، أن "تسعة أيام متبقية حتى الموعد المتوقع حيث لن تتمكن الولايات المتحدة من سداد ديونها دون اتخاذ قرار برفع سقف الديون”.

وقال مكارثي: "يحاول بايدن إعادة كتابة التاريخ من خلال الإصرار على قيامه بدوره فيما يتعلق بسقف الديون ولا يمكن لومه على التخلف عن السداد. في الواقع، بايدن رفض التفاوض لأكثر من 100 يوم".

وبالأمس، حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، من أن تأخير القرار بشأن سقف الدين القومي قد يؤدي إلى مشاكل للشركات ويؤثر سلبًا على التصنيف الائتماني للبلاد.

وقالت يلين، في بيان، "نعلم من الماضي أن الانتظار حتى اللحظة الأخيرة لاتخاذ قرار بشأن سقف الديون يمكن أن يضر بشكل خطير بالأعمال وثقة المستهلك، ويزيد تكلفة الاقتراض قصير الأجل لدافعي الضرائب، ويؤثر سلبًا على التصنيف الائتماني للولايات المتحدة".

وشددت وزيرة الخزانة الأمريكية، على أنه “بدون قرار زيادة سقف الدين القومي، ستواجه العائلات الأمريكية صعوبات، وستتضرر القيادة الأمريكية، وستكون القدرة على حماية مصالح الأمن القومي موضع تساؤل".