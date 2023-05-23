عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير عاجل من رئيس النواب الأمريكي لبايدن بشأن أزمة التخلف عن السداد

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب الأمريكي

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس جو بايدن، وحده هو المسؤول عن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها في غضون أيام.

وقال مكارثي في بيان: "أي تخلف عن السداد سيكون بسبب الرئيس بايدن”.

وأكد رئيس مجلس النواب الأمريكي، أن "تسعة أيام متبقية حتى الموعد المتوقع حيث لن تتمكن الولايات المتحدة من سداد ديونها دون اتخاذ قرار برفع سقف الديون”.

بيان عاجل من صندوق النقد الدولي بشأن أزمة التخلف عن السداد بأمريكا

بايدن ومكارثي يصفان محادثاتهما حول رفع سقف الدين ب"الايجابية والبناءة"

وقال مكارثي: "يحاول بايدن إعادة كتابة التاريخ من خلال الإصرار على قيامه بدوره فيما يتعلق بسقف الديون ولا يمكن لومه على التخلف عن السداد. في الواقع، بايدن رفض التفاوض لأكثر من 100 يوم".

وبالأمس، حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، من أن تأخير القرار بشأن سقف الدين القومي قد يؤدي إلى مشاكل للشركات ويؤثر سلبًا على التصنيف الائتماني للبلاد.

وقالت يلين، في بيان، "نعلم من الماضي أن الانتظار حتى اللحظة الأخيرة لاتخاذ قرار بشأن سقف الديون يمكن أن يضر بشكل خطير بالأعمال وثقة المستهلك، ويزيد تكلفة الاقتراض قصير الأجل لدافعي الضرائب، ويؤثر سلبًا على التصنيف الائتماني للولايات المتحدة".

وشددت وزيرة الخزانة الأمريكية، على أنه “بدون قرار زيادة سقف الدين القومي، ستواجه العائلات الأمريكية صعوبات، وستتضرر القيادة الأمريكية، وستكون القدرة على حماية مصالح الأمن القومي موضع تساؤل".

النواب الأمريكي بايدن التخلف عن السداد الخزانة الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 280 جنيها اليوم.. الذهب ينهار مجددا وهذا سعر عيار 21 الآن

تصل إلى 7%.. زيادة جديدة في أجور العاملين بالدولة بداية يوليو المقبل

قرار عاجل من الأهلي في قضية كهربا

الأهلي مهدد بغرامة مالية ضخمة بسبب ابن أكرم توفيق.. تفاصيل

رسميا.. الزمالك يخطر وزارة الشباب والرياضة بعزل مرتضى منصور

توضيح عاجل من الضرائب بشأن راتب لاعب المصارعة أحمد بغدودة.. تفاصيل بالأرقام

الضرائب توضح حقيقة تحصيل 14 ألف جنيه من مكافأة لاعب منتخب المصارعة أحمد بغدودة

بيان عاجل من صندوق النقد الدولي بشأن أزمة التخلف عن السداد بأمريكا

موضوعات متعلقة

اتهامات خطيرة لـ بايدن.. مرشح رئاسي أمريكي يكشف هدف واشنطن في أوكرانيا

إعلان مفاجئ.. شولتس يكشف عن اقتراب انضمام أوكرانيا لـ الاتحاد الأوروبي

الأمم المتحدة: 250 ألف شخص فروا من السودان بسبب الصراع

شهور حاسمة.. الاتحاد الأوروبي يكشف عن تطورات مهمة في حرب أوكرانيا

أمريكا: الصراع في السودان أدى لنزوح 840 ألف شخص

بسبب نورد ستريم وباخموت.. مدفيديف يطالب أمريكا بدفع تعويضات لـ روسيا

ترامب في أزمة جديدة أمام القضاء الأمريكي.. ما القصة؟

"سنرد على الاستفزازات".. تحذير عاجل من الجيش البيلاروسي لـ أوكرانيا

ترشيحاتنا

عضو بالحوار الوطني: مصر امتلأت بسائقي التكاتك والدليڤري ويجب تغيير ثقافة العمل

رواق الأزهر بعد تضامن المرصد مع مصطفى محمد: المثلية حرب على البشرية

الليلة ب 3 آلاف جنيه.. اعترافات قواد يعلن عن فتيات لقضاء سهرة حمراء بالعجوزة

المخابرات الألمانية تبحث عن موظفين يتحدثون اللغة العربية.. تفاصيل

كارثة اقتصادية.. أزمة الديون تهدد 250 بنكا أمريكيا

5 أبراج كل ما تكبر تحلى .. أنت منهم ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقتربت من المليون جنيه.. هيفاء وهبي تثير الجدل بسعر إطلالتها في باريس

قطيع من جاموس الماء يهرب إلى حمام سباحة في بريطانيا.. صور

لن تصدق .. سعر غير متوقع لفستان شيرين عبد الوهاب

بنفرح بأحلى رجوة.. ماذا قالت الملكة رانيا في حفل حناء خطيبة ولي العهد؟

فيديو

عن قلبي لـ محمد شاكر تتخطى نصف مليون مشاهدة على اليوتيوب

تسريب امتحان اللغة الأجنبية | تحذير عاجل من وزارة التعليم لطلاب الإعدادية

هيبقى معاك مليون جنيه.. عملات مصرية قديمة مطلوبة |تفاصيل

طعنة في الرقبة.. تفاصيل انفصال فنانة شهيرة مهرها كيلو ذهب ومؤخرها مليار يورو|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ