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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصرية تدعى صفية.. تفاصيل مشاركة أميرة السيد بعرض spymaster في رومانيا

اميرة السيد
اميرة السيد

تألقت الفنانة المصرية أميرة السيد في العرض الخاص العالمي لأول حلقتين من المسلسل الأمريكي الحديد spy /master والذي سيتم بثه عبر منصة وقنوات الشبكة العالمية HBO.  


العرض أقيم في العاصمة الرومانية بوخارست ارتدت أميرة خلاله اكثر من تصميم منها تصميمين للمصمم المصري محمود غالي. 


أميرة أكدت أنها أصرت أن يكون جزءا من إطلالتها في هذه الفعالية العالمية بتوقيع مصمم مصري. 

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المسلسل بدأ عرضه بالفعل عبر المنصة العالمية. ومتاح لمشاهدي العالم والشرق الأوسط عبر منصة وقنوات osn في الوقت نفسه. 

وتلعب أميرة  في الحلقات دور مصرية تدعي صفية. 


وتدور أحداث المسلسل  حول احد الرجال المقربين من الديكتاتور الروماني السابق نيكولاي تشاوشيسكو وكيف كان هذا المستشار عميلا المخابرات الروسية. 
أميرة بدأت حياتها الفنية عام ٢٠١٣ وشاركت النجم الأمريكي توم هانكس بطولة فيلم a hologram for the king عام ٢٠١٦.
وهو الفيلم الذى حقق نجاحا كبيرا. 
مسلسل spy master من إخراج المخرج البريطاني العالمي كريستوفر سميث.

قالت الفنانة أميرة السيد، ممثلة مصرية شاركت فى عمل مع الفنان العالمي توم هانكس، إنها مثلت فى أول فيلم مع الفنان توم هانكس، معقبة "كان مهما جدا لي وفتحلي الطريق".

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، تقديم نهاد سمير، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، "الدور كان صغيرا لأنه كان أول دور ليا فى السينما، وأدوارى أصبحت أكبر بعده".

وتابعت "عندما سمعت أنه تم قبولي فى الفيلم مع الفنان العالمي توم هانكس كنت فى القاهرة وحفظت السيناريو بين التاكسيات لأني كنت في زيارة فى مصر، ومصر كان وشها حلو عليا".

 

أحداث المسلسل أبطال مسلسل العاصمة الرومانية رامي رضوان عارفة عبد الرسول

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