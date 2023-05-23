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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هزيمة حتمية.. أوكرانيا ترد على تصريحات المجر بشأن استحالة انتصارها أمام روسيا

أوكرانيا
أوكرانيا

علق المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية، أوليج نيكولينكو، على تصريحات رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، الذي أشار إلى استحالة انتصار أوكرانيا في المواجهة مع روسيا.

وقال نيكولينكو: "جادل السياسيون الأوروبيون العام الماضي بأن أوكرانيا ليس لديها فرصة للصمود لأكثر من 72 ساعة، لقد كانوا مخطئين في ذلك الوقت، وهم مخطئون الآن".

وكان رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، قال إن أوكرانيا ليس لديها فرصة لهزيمة روسيا دون إرسال قوات الناتو إلى أوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال دوجلاس ماكجريجور، المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إنه برفضها قبول هزيمة نظام كييف، يمكن للولايات المتحدة المضي قدمًا في عملية بأوكرانيا.

وقال ماكجريجور: "لا يزال هناك دعم في واشنطن لـ كييف.. أخشى أن القوات الجوية والبرية الأمريكية، جنبًا إلى جنب مع قوات الناتو، قد يتم جلبها إلى أراضي غرب أوكرانيا في اللحظة الأخيرة من أجل محاولة بطريقة ما لإنقاذ الحكومة الأوكرانية من الإبادة الكاملة”.

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وأشار إلى أنه “بعد سقوط باخموت، بدأوا يتحدثون حتى في البيت الأبيض عن استحالة الفوز بالقوات المسلحة لأوكرانيا”.

وحذر ماكجريجور، من أنه على خلفية هذا الوضع الحرج في الغرب، قد يتخذون قرارًا بشأن تدخل مفتوح، ما يترتب عليه عواقب وخيمة.

الخارجية الأوكرانية أوكرانيا روسيا المجر أوربان الناتو

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