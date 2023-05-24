الكرفس.. نبات يوصف لارتجاع المريء ويقلل الكوليسترول والإمساك.. تعرف على فوائده

يعد نبات الكرفس غنيًا بالعديد من العناصر الغذائية الهامة، مثل مضادات الأكسدة ، والفيتامينات والمعادن، خاصة فيتامين ك ، وفيتامين أ ، وفيتامين ج ، والبوتاسيوم، وحمض الفوليك ،الألياف الغذائية.، والماء.

لذا تعد نبتة الكرفس من النباتات المضادة للالتهابات والأكسدة، إذ تساعد في منع تلف خلايا الجسم، كما تعمل على تقليل الالتهاب في الجسم، وذلك نظرًا للمركبات الكيميائية التي تحتوي عليها.

ويوصف الكرفس لعلاج ارتجاع المريء ويقلل الكولسترول والامساك.

مستوى السوائل:

وقال الدكتور شعيب فتوح دكتوراة في النباتات والأعشاب البرية، ان الكرفس يساعد في الحفاظ على مستوى السوائل في الجسم، نظرًا لأنه يحتوي على نسبة عالية من الماء، فهو يعد مناسبًا للأكل خاصة في فصل الصيف.، كما يعالج الكرفس حموضة المعدة ويقلل منها، كما أنه يوصف لمن يعانون من مرض ارتجاع المريء.

ويحتوي الكرفس على فيتامين "أ" الضروري لتعزيز مناعة الجسم، كما يعطي بشرةً أكثر صحة و يساعد على إرخاء جدران الشرايين وزيادة تدفق الدم وخفض الضغط.، ويساعد الكرفس على منع نمو البكتيريا من أجل الحفاظ على المعدة.، كما يعد الكرفس مدرًا للبول

كما يساهم تناول الكرفس في التقليل من مستوى الكوليسترول في الجسم، إذ إن ألياف الكرفس تلتقط مركبات الكوليسترول الزائدة وتدفعها للخارج.، ويساعد كذلك في الحفاظ على الأمعاء وحركتها والتقليل من الإمساك، فهو مفيد للهضم.، كما يساهم الكرفس في تخفيف اضطرابات الجهاز الهضمي.

تقوية المناعة :

واشارت دراسات اجربت بأن الكرفس يحتوي الكرفس على مركب الأبيجينين ، وهو مركب قد يساهم في مكافحة السرطان ،مما وجد أن اللوتين المتواجد في المرفس قد يجعل الخلايا السرطانية أكثر ضعفًا، وأكثر قابلية للتأثر بالعلاجات الكيميائية التي تستهدف هذه الخلايا السرطانية لتعمل على تدميرها.

كما وجد أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على مركب الأبيجينين ساعدت على التقليل من إنتاج بعض البروتينات التي كانت تزيد الالتهابات حدة وسوءًا، ذلك ما يجعل للكرفس فوائد محتملة في مكافحة الالتهابات وتقوية جهاز المناعة.



ومن فوائد الكرفس أنه يعزز صحة الجهاز العصبي، وذلك بسبب احتواء الكرفس على الأبيجينين الذي يعتقد الباحثون أن له تأثير في نمو وتطور الخلايا العصبية.

التهاب المفاصل:

ومن فوائد الكرفس، احتماية قدرت على المساهمة في علاج التهاب المفاصل والنقرس، تشنجات العضلات، الالتهابات بأنواعها.، الزكام والانفلونزا، واحتباس الماء.

وأشارت بعض الدراسات، إلى أن الكرفس له دور فعال ، بفضل مكوناته، في خفض مستوى ضغط الدم المرتفع.، و يساهم في الحفاظ على مستوى معتدل من ضغط الدم.

ومن الممكن تناول الكرفس مطهيًا أو نيئًا، وقد أظهرت الدراسات أن الكرفس يخسر القليل فقط من قيمته الغذائية عندما يتم طهيه باستخدام البخار.

