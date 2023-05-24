عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكرفس.. نبات يوصف لارتجاع المريء ويقلل الكوليسترول والإمساك.. تعرف على فوائده

الكرفس اه فوائد صحية
الكرفس اه فوائد صحية عديدة

يعد نبات الكرفس غنيًا بالعديد من العناصر الغذائية الهامة، مثل مضادات الأكسدة ، والفيتامينات والمعادن، خاصة  فيتامين ك ، وفيتامين أ ، وفيتامين ج ، والبوتاسيوم، وحمض الفوليك ،الألياف الغذائية.، والماء.

لذا تعد نبتة الكرفس من النباتات المضادة للالتهابات والأكسدة، إذ تساعد في منع تلف خلايا الجسم، كما تعمل على تقليل الالتهاب في الجسم، وذلك نظرًا للمركبات الكيميائية التي تحتوي عليها.

ويوصف الكرفس لعلاج ارتجاع المريء ويقلل الكولسترول والامساك.

مستوى السوائل:

وقال الدكتور شعيب فتوح دكتوراة في النباتات والأعشاب البرية،  ان الكرفس يساعد في الحفاظ على مستوى السوائل في الجسم، نظرًا لأنه يحتوي على نسبة عالية من الماء، فهو يعد مناسبًا للأكل خاصة في فصل الصيف.، كما يعالج الكرفس حموضة المعدة ويقلل منها، كما أنه يوصف لمن يعانون من مرض ارتجاع المريء.

ويحتوي الكرفس على فيتامين "أ" الضروري لتعزيز مناعة الجسم، كما يعطي بشرةً أكثر صحة و يساعد  على إرخاء جدران الشرايين وزيادة تدفق الدم وخفض الضغط.، ويساعد الكرفس على منع نمو البكتيريا من أجل الحفاظ على المعدة.، كما يعد الكرفس مدرًا للبول

كما يساهم تناول الكرفس في التقليل من مستوى الكوليسترول في الجسم، إذ إن ألياف الكرفس تلتقط مركبات الكوليسترول الزائدة وتدفعها للخارج.، ويساعد كذلك   في الحفاظ على الأمعاء وحركتها والتقليل من الإمساك، فهو مفيد للهضم.، كما يساهم الكرفس في تخفيف اضطرابات الجهاز الهضمي.

تقوية المناعة :

واشارت دراسات اجربت بأن الكرفس يحتوي الكرفس على مركب  الأبيجينين ، وهو مركب قد يساهم في مكافحة السرطان  ،مما  وجد أن اللوتين المتواجد في المرفس   قد يجعل الخلايا السرطانية أكثر ضعفًا، وأكثر قابلية للتأثر بالعلاجات الكيميائية التي تستهدف هذه الخلايا السرطانية لتعمل على تدميرها.

كما  وجد أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على مركب الأبيجينين ساعدت على التقليل من إنتاج بعض البروتينات التي كانت تزيد الالتهابات حدة وسوءًا، ذلك ما يجعل للكرفس فوائد محتملة في مكافحة الالتهابات وتقوية جهاز المناعة.

ومن فوائد الكرفس أنه يعزز صحة الجهاز العصبي، وذلك بسبب احتواء الكرفس على الأبيجينين الذي يعتقد الباحثون أن له تأثير في نمو وتطور الخلايا العصبية.

التهاب المفاصل:

ومن فوائد الكرفس، احتماية قدرت على المساهمة في علاج التهاب المفاصل والنقرس، تشنجات العضلات، الالتهابات بأنواعها.، الزكام والانفلونزا، واحتباس الماء.

وأشارت بعض الدراسات،  إلى أن الكرفس له دور  فعال ، بفضل مكوناته، في خفض مستوى ضغط الدم المرتفع.، و يساهم في الحفاظ على مستوى معتدل من ضغط الدم.

ومن الممكن تناول الكرفس مطهيًا أو نيئًا، وقد أظهرت الدراسات أن الكرفس يخسر القليل فقط من قيمته الغذائية عندما يتم طهيه باستخدام البخار.
 

txt

تنفيذ مبادرة معا للقمة لطلاب الثانوية العامة في شمال سيناء

الكرفس ارتجاع المريء الكولسترول الامساك نبات الكرفس مضادات الأكسدة الفيتامينات والمعادن علاج ارتجاع المريء علاج التهاب المفاصل تشنجات العضلات ضغط الدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض الدولار لأقل من 30 جنيها.. مفاجأة للأخضر بالموازنة وصعود العملة المحلية

أول تصريحات لـ كريستيانو رونالدو بعد سجوده في الدوري السعودي

خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بعد فوز الأهلي على إنبي

400 جنيه دفعة واحدة|هزة قوية تضرب الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 الآن مفاجأة

إحالة سائق خطف فتاة وجردها من ملابسها وتعدى عليها في الساحل للجنايات

هل أسلم؟.. كريستيانو رونالدو يسجد بعد هدفه في شباك الشباب بالدوري السعودي.. فيديو

طلب 10 صفقات.. كواليس مفاوضات الزمالك مع موسيماني

شوبير يطرح سؤالًا مثيرًا بعد فوز الأهلي على إنبي

موضوعات متعلقة

محافظ شمال سيناء يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية

تنفيذ البرنامج التدريبي لتطبيق منظومتي التحول الرقمي والرقابة على الخدمات بسيناء

ندوة تثقيفية بمكتب بريد نخل عن مشورة المقبلين على الزواج

مدينة العريش تستعد لامتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية بأقسامها

دورة بجامعة العريش بعنوان الدراسات الإستراتيجية والأمن القومي

الرواق الأزهري بالشيخ زويد لتعريف النشء والشباب بأخلاق النبي محمد

عرض مسرحية سيرة بني فهمان بقصر ثقافة العريش

الكشف بـ50 جنيها.. بدء العمل بالمركز الطبي لجامعة العريش

ترشيحاتنا

بعد تنازل الأهلي.. موعد نظر لجنة التظلمات لطعن كهربا على عقوبات الانضباط

خيارات جديدة لسد الفجوة المائية في مصر.. وخبراء: الوعي أمن قومي

آداب الحج ومستحباته .. تعرف عليها قبل الذهاب لأداء المناسك

اليابان تنفي أي خطط للانضمام إلى حلف الناتو

روسيا تقترح مشروع قرار دولي حول حالة الطوارئ الصحية في أوكرانيا

400 جنيه دفعة واحدة|هزة قوية تضرب الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 الآن مفاجأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض وأسباب صادمة لالتهاب الأعصاب في القدم.. تعرف عليها

لو بتعيط بدون سبب.. تعرف على أعراض وأسباب رهاب الخلاء

أعراض تؤكد إصابتك بـ جرثومة المعدة

يقي من سرطان الثدي.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكركم؟|خبيرة تغذية تجيب

فيديو

أحمد حسن يكشف شرط الأهلي لانضمام عاشور إلى القلعة الحمراء/ فيديو جراف

رحيل كريستيانو رونالدو عن الدوري السعودي | اعرف الحقيقة |شاهد

بطيخ مسرطن وخوخ بمبيدات.. ما الحقيقة؟

خناقاتي مع حسام كل يوم.. شيرين عبد الوهاب تكشف أسرارا جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ