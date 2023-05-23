حجازي يقود تشكيل الاتحاد أمام الباطن في الدوري السعودي

أعلن البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، تشكيل “النمور”، لمواجهة الباطن، في الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري السعودي.

تشكيل الاتحاد

وشهد تشكيل الاتحاد، تواجد المحترف أحمد حجازي، فيما استمر غياب طارق حامد بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل الاتحاد كالآتي:

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: أحمد حجازي - أحمد شراحيلي - عمر هوساوي

خط الوسط: أحمد بامسعود - عوض الناشري - برونو هنريكي - إيجور كورنادو - مدالله العليان

خط الهجوم: رومارينيهو - عبد الرزاق حمد الله

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يأمل اتحاد جدة في تحقيق الانتصار، منتظرًا خسارة ملاحقه النصر أمام الشباب، للتتويج رسميًا ببطولة الدوري.