الرئيس التنفيذي للمناطق الحرة يوضح أهم محاور القرارات الاقتصادية بالحوار الوطني.. فيديو

قال حسام هيبة ، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن قرارات جلسة الحوار الوطني حول الصناعة جميعها مهمة جدا، ولهم الأولوية، موضحا أن القرارات تعمل على 4 محاور، وهم تسهيل الإجراءات، وفض المنازعات، وتسهيل التشغيل، والمحور التشريعي.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال لقائه لـ برنامج “ الحياة اليوم ” ، والمذاع على فضائية “ الحياة ”، إلى أن الهدف من قرارات الجلسة هو تهيئة البيئة لتنمية الاستثمار، وزيادة التنافسية في ظل التغيرات العالمية السريعة، لافتا إلى أن الجلسة كانت تستهدف الخروج بقرارات تتواءم مع العشر سنوات القادمة.

وتابع " هيبة " ، أن أهم القرارات تكمن في وضوج المنظومة الضريبية، وإعلانها لقطاع الأعمال، فضلا عن عدد من الإعفاءات والحوافز، وتحديد توقيت محدد لإصدار التراخيص الخاصة بالمشروعات.

وأكمل، أن من ضمن القرارات التي تم إقرارها هي التوسع في استخراج الرخص الذهبية، والتي أظهرت بالتجربة أن لها دورا في تيسير الأمور على المستثمرين.