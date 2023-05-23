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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير في الشؤون الروسية: زيلينسكي ينفي سقوط باخموت ولاءً لأوروبا .. فيديو

القوات الروسية
القوات الروسية

قال الدكتور سمير أيوب، الخبير في الشؤون الروسية، من موسكو، إن القوات الروسية تمكنت من السيطرة بشكل تام على مدينة باخموت.

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وأضاف "أيوب" في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، أن نفي قادة كييف لسقوط مدينة باخموت في أيدي القوات الروسية، يأتي في إطار تقديم الولاء لأوروبا، وأن المعارك لا تزال متواصلة، مشيرًا إلى تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق بأن مدينة باخموت لم تسقط وسوف تقاوم وتهزم روسيا.

وأوضح أن نفي أوكرانيا بعدم سقوط باخموت بعيد عن الواقع، موضحًا أن كل وسائل الإعلام الروسية تصور كامل الإحداث بشكل مباشر وتنقل مجريات الأوضاع في أنحاء المدينة ومدى الدمار الذي وقع بها.

وتابع خبير الشؤون الروسية، بأن القوات الأوكرانية كانت تتخذ الأماكن المدنية دروعًا بشرية لها ومراكز عسكرية.

وذكر أن تعنت الرئيس الأوكراني زيلينسكي بعدم الانسحاب من باخموت وتوعد روسيا بالهزيمة أدى لمقتل الآلاف من الجيش الأوكراني.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن معركة باخموت في شرق أوكرانيا -الأطول في الحرب المستمرة مع أوكرانيا منذ قرابة 15 شهرًا- انتهت بانتصار روسي، متعهدًا بأن "كل من أبلى فيها بلاءً حسنًا سيحصل على جوائز من الدولة".

وهنأ "بوتين"، في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للكرملين، مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة والجيش الروسي على ما وصفه بأنه "تحرير" مدينة باخموت، التي تطلق عليها روسيا اسم "أرتيوموفسك" الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية.

كان قائد عسكري أوكراني كبير، قال في وقت سابق، إن قوات بلاده تسيطر على جزء "ضئيل" من مدينة باخموت شرق أوكرانيا، معتبره موطئ قدم كافيا لدخول المدينة المدمرة عندما يتغير الوضع، وفقًا لـ "رويترز".

وفي منشور على "تيليجرام" قال الجنرال أولكسندر سيرسكي، إن قوات كييف تتقدم في ضواحي باخموت وتوشك على "تطويق تكتيكي" للمدينة.

 

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