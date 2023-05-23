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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أزمة الديون في أمريكا تهدد أوكرانيا.. تفاصيل

أوكرانيا وأمريكا
أوكرانيا وأمريكا

ذكرت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية، أن الرعاية والتمويل العسكريين لأوكرانيا قد يتم تعليقهما مؤقتًا إلى أجل غير مسمى بسبب الإجراءات في الولايات المتحدة مع سقف الدين القومي.

وقالت الصحيفة الأمريكية: "يقول المشرعون إن التأخيرات الناجمة عن الجمود المستمر في سقف الديون والتداعيات غير المؤكدة للهجوم المضاد القادم في أوكرانيا قد أوقفت المحادثات الجادة بشأن الجولة التالية من المساعدات".

وأضافت أن “البنتاجون اكتشف يوم الخميس خطأً حسابيا أدى إلى تحرير 3 مليارات دولار إضافية، لكن الأموال المتبقية أقل من 14 مليار دولار”.

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ووفقًا لبعض التقديرات، فقد يدعم هذه المبلغ أوكرانيا لمدة لا تتجاوز شهر سبتمبر.

وفي وقت سابق، قال السناتور الأمريكي، بيل كيتنج، إن “استمرار تمويل كييف سيعتمد على نجاح الهجوم المضاد”، مشيرا إلي أن “أوكرانيا لديها أموال كافية للمستقبل القريب".

أوكرانيا أمريكا البنتاجون الولايات المتحدة

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