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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رومانسي مقسوم.. سيرين عبد النور تطلق "هزهزة" باللهجة المصرية.. صور

صدى البلد

انتهت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور من تسجيل أغنية باللهجة المصرية تحت عنوان "هزهزة" فى أول تعاون لها مع المنتج المصرى حمدى بدر.


وتعود سيرين ب "هزهزة" المصنفة ضمن اللون الرومانسي المقسوم وذلك بعد فترة من الغياب  تقترب من العامين عن عالم الأغنية وهى كلمات ملاك عادل ،لحن محمد يحيي وتوزيع  كنج وإنتاج حمدى بدر "كرافت ميديا".

وتستعد سيرين لتصوير "هزهزة" كفيديو كليب بعدة مناطق فى العاصمة اللبنانية بيروت.

 

كما تعاون المنتج حمدي بدر مؤخرا مع النجمة اللبنانية نانسي عجرم فى كليب "آخر إصدار" اللاغنية الدعائية لفيلم "شوجر دادي" بطولة النجوم ليلى علوى وبيومى فؤاد وحمدى الميرغني وتصدرت الأغنية تريند مواقع التواصل الإجتماعي وهي  كلمات عمرو المصري ولحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري وانتاج "كرافت ميديا".

 

على جانب آخر يستعد المنتج حمدى بدر لإطلاق المزيد عدد من الاغنيات لكبار نجوم الأغنية بمصر والعالم العربي خلال الأيام القليلة القادمة منهم الفنان بهاء سلطان وملكة الإحساس اليسا  ..خاصة مع النجاح الكبير لانتاجاته التى تمثلت فى أغاني"كلنا مننجز" ل "وائل كفوري" و"الغزالة رايقة" للطفل محمد أسامة و "اليوم الحلو ده" ل أحمد سعد و" اموت انا " لمحمود العسيلي.

 

كما شارك  المنتج حمدى بدر مؤخرا بعرض مسرحية " ميمو" للنجم أحمد حلمى بموسم الرياض والتى حققت نجاحا جماهيريا كبيرا من مختلف الجنسيات العربية.

"ميمو" يعد عودة قوية للفنان أحمد حلمي بعد غياب  اكثر من 20 عاما عن الوقوف على خشبة المسرح وهو من تأليف ضياء محمد واخراج هشام عطوة، يشارك في بطولته كل من الفنان احمد رزق، حمدي الميرغني، هنا الزاهد، هنا شيحة، چيلان علاء، أحمد سلطان، نور إيهاب، بودي.

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