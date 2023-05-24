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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أشرف العشري: التغيرات العالمية تُعيد تشكيل المنطقة العربية

أشرف العشري
أشرف العشري

قال أشرف العشري الكاتب الصحفي، إن الواقعية السياسية في العالم العربي ظهرت خلال الأشهر الأخيرة، وهذا واضح في التعامل مع الملف الإيراني والتركي خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن المشهد العربي منذ عام 2011 تغير بشكل كامل، فقطار المصالحة العربية يسير بشكل جيد من المصالحة مع قطر إلى المصالحة السورية، في إطار تحقيق المصلحة العربية في المقام الأول. 


 وتابع "العشري"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، أن قمة جدة جعلت مرحلة الربيع العربي خلف ظهر الجميع، في إطار العمل على الحفاظ على الأمن القومي العربي، مشيرًا إلى أن المشهد العربي اختلف، ووفر الكثير من آليات الحراك العربية بصورة لم تكن موجودة من قبل، فالعرب يفكرون لأول مرة في حل القضايا العربية بأيادي عربية. 


وأضاف أن المصالحة السعودية مع إيران، ثم الحوار التركي مع الجاني الإماراتي والسعودي والمصري، من شأنه أن يشكل وضع جديد في الإقليم، متسائلا: "هل نحن مقبلين على تكون نظام إقليم جديد، من خلال التعاون مع إيران وتركيا؟".


 ولفت إلى أن التغيرات العالمية الحالية ستؤدي إلى تأثير ايجابي داخل الإقليم، من خلال إعادة تشكيل الخارطة العربية، وفتح أفق جديد وخلق تكتلات اقتصادية جديدة ، خاصة ان القمة العربية الأخيرة لأول مرة تركيز على الجانب الاقتصادي.
 

أشرف العشرى المصالحة السعودية نشأت الديهي المصالحة السورية القضايا العربية

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