تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنان أشرف مصيلحى

تعرض الفنان أشرف مصيلحى تعرضت إلى التهابات فى الجسم ، دخل على آثرها العناية المركزة الساعات الماضية.

وغادر الفنان أشرف مصيلحى غرفة العناية المركزة وتم نقله إلى غرفة عادية بعد تحسن فى حالته .

يذكر أن توفيت والدة الفنان اشرف مصيلحي وحماه المخرجة منال الصيفي ، يوم 8 مايو الماضى وذلك بحسب ما نشره شقيق الاخيرة عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .

وكان أخر أعمال المخرجة منال الصيفي هو مسلسل جمال الحريم ، والذي عرض خارج الماراثون الرمضاني ، وشارك فى بطولته الفنان أشرف مصيلحي .

مسلسل "جمال الحريم" من الأعمال المميزة والمختلفة، ويشارك فى بطولته نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، ايهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.

منال الصيفي تتحدث عن والدتها :

قالت منال الصيفي ابنة الفنانة القديرة زهرة العلا، إن الفنانات في جيل والدتها كن يتمتعن بالجمال الفائق، منهن مريم فخر الدين ونادية لطفي وهند رستم.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة "dmc"، أن والدتها كانت قريبة جدا من الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، وكانت قريبة كذلك من رشدي أباظة، قائلة: “كان بيجيلنا البيت كتير، وكان بيزورنا وردة وبليغ حمدي، وكان فيلم الوسادة الخالية من أقرب الأفلام لها، وكل الأفلام التي شاركت فيها لها مكانة لديها”.

وتابعت: “أحبت الدراما ومعملتش حاجة هي محبتهاش، ومش بتشتغل حاجة مش حباها، وكانت بتحب المسرح جدا، لكن في آخر أعوام حياتها لم تكن تحب العمل ليلا فابتعدت عنه، لكن مفيش شغل شفتها متضررة منه أو خجلانة منه، هي مكنتش بتشتغل عشان الفلوس، فمكنش بتعمل حاجة غير راضية عنها، لم تكن تنظر للدور ومشاركتها فيه من باب ضرورة أن تكون البطلة ولكن بقيمة الدور الذي تلعبه”.