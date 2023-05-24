السفير الصيني الجديد بواشنطن يحذر من صعوبات خطيرة في العلاقات مع أمريكا

وصل السفير الصيني الجديد شيه فنج إلى الولايات المتحدة الأمريكية الثلاثاء، حيث أشارت كل من الحكومتين الأمريكية والصينية إلى رغبتهما في إعادة العلاقات بين البلدين إلى مسارها الصحيح.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال شيه فنج إنه يهدف إلى تعزيز العلاقات الأمريكية الصينية في وقت "الصعوبات والتحديات الخطيرة".

وأضاف شيه بعد هبوطه في مدينة نيويورك "نأمل أن تعمل الولايات المتحدة مع الصين لزيادة الحوار وإدارة الخلافات وكذلك توسيع تعاوننا حتى تعود علاقتنا إلى المسار الصحيح".

يأتي وصول شيه فنج إلى منصب كبير مبعوثي بكين بعد فترة مضطربة في العلاقات بين واشنطن وبكين.

وتصاعدت التوترات بين البلدين في أعقاب زيارة أجرتها رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي إلى تايوان، وأرجأ وزير الخارجية أنتوني بلينكين زيارة كانت مقررة إلى الصين في وقت سابق من هذا العام بعد أن اجتاز بالون مراقبة صيني الولايات المتحدة.

ومع ذلك، كانت هناك إشارات في الأسابيع الأخيرة إلى أن هذه التوترات الساخنة تبدو وكأنها تنخفض.

والتقى مستشار الأمن القومي جيك سوليفان مع المسؤول الصيني الكبير وانج يي في فيينا، وقد يجتمع وزير التجارة الصيني مع كبار مسؤولي التجارة والتجارة الأمريكيين في الولايات المتحدة في الأسابيع المقبلة.

وقال الرئيس جو بايدن في اليابان خلال نهاية الأسبوع الماضي إن "كل شيء تغير فيما يتعلق بالتحدث مع بعضنا البعض" في أعقاب حادث بالون التجسس.