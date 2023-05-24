عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفير الصيني الجديد بواشنطن يحذر من صعوبات خطيرة في العلاقات مع أمريكا

السفير الصيني الجديد
السفير الصيني الجديد لدى أمريكا

وصل السفير الصيني الجديد شيه فنج إلى الولايات المتحدة الأمريكية الثلاثاء، حيث أشارت كل من الحكومتين الأمريكية والصينية إلى رغبتهما في إعادة العلاقات بين البلدين إلى مسارها الصحيح.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال شيه فنج إنه يهدف إلى تعزيز العلاقات الأمريكية الصينية في وقت "الصعوبات والتحديات الخطيرة".

وأضاف شيه بعد هبوطه في مدينة نيويورك "نأمل أن تعمل الولايات المتحدة مع الصين لزيادة الحوار وإدارة الخلافات وكذلك توسيع تعاوننا حتى تعود علاقتنا إلى المسار الصحيح".

يأتي وصول شيه فنج إلى منصب كبير مبعوثي بكين بعد فترة مضطربة في العلاقات بين واشنطن وبكين.

وتصاعدت التوترات بين البلدين في أعقاب زيارة أجرتها رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي إلى تايوان، وأرجأ وزير الخارجية أنتوني بلينكين زيارة كانت مقررة إلى الصين في وقت سابق من هذا العام بعد أن اجتاز بالون مراقبة صيني الولايات المتحدة.

ومع ذلك، كانت هناك إشارات في الأسابيع الأخيرة إلى أن هذه التوترات الساخنة تبدو وكأنها تنخفض. 

والتقى مستشار الأمن القومي جيك سوليفان مع المسؤول الصيني الكبير وانج يي في فيينا، وقد يجتمع وزير التجارة الصيني مع كبار مسؤولي التجارة والتجارة الأمريكيين في الولايات المتحدة في الأسابيع المقبلة.

وقال الرئيس جو بايدن في اليابان خلال نهاية الأسبوع الماضي إن "كل شيء تغير فيما يتعلق بالتحدث مع بعضنا البعض" في أعقاب حادث بالون التجسس.

السفير الصيني الجديد الولايات المتحدة الامريكية شيه فنج العلاقات الأمريكية الصينية أمريكا الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 280 جنيها اليوم.. الذهب ينهار مجددا وهذا سعر عيار 21 الآن

انخفاض الدولار لأقل من 30 جنيها.. مفاجأة للأخضر بالموازنة وصعود العملة المحلية

خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بعد فوز الأهلي على إنبي

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-5-2023

الأهلي مهدد بغرامة مالية ضخمة بسبب ابن أكرم توفيق.. تفاصيل

قرار عاجل من الأهلي في قضية كهربا

هل أسلم؟.. كريستيانو رونالدو يسجد بعد هدفه في شباك الشباب بالدوري السعودي.. فيديو

إحالة سائق خطف فتاة وجردها من ملابسها وتعدى عليها في الساحل للجنايات

ترشيحاتنا

مهمة تاريخية لخدمة البشرية.. تفاصيل رحلة رائدين سعوديين إلى الفضاء|تفاصيل

مخالفة جديدة| إحالة بوريس جونسون للشرطة.. ما الأمر؟

بعد تراجعه.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 24-5-2023 مقابل الجنيه

سعر عيار 18 اليوم 23-5-2023

تأثير أزمة الدين الأمريكي على العالم.. كيف تستفيد مصر وماذا لو فشلت واشنطن؟

ورشة تدريبية لـ أبناء الصحفيين حـول مهارات فن الرسم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان كب مجسم.. جيجي حديد تستعرض رشاقتها خلال ظهورها بمهرجان كان

مشروب غير متوقع يعالج أصعب مشاكل الشعر| مش هيخطر ببالك

8 أطعمة تزيد العطش والجفاف في الحر.. اعرفها

في وضح النهار.. سرقة حمار صغير تثير جدلا في مقاطعة بريطانية.. شاهد

فيديو

أحمد حسن يكشف شرط الأهلي لانضمام عاشور إلى القلعة الحمراء/ فيديو جراف

رحيل كريستيانو رونالدو عن الدوري السعودي | اعرف الحقيقة |شاهد

بطيخ مسرطن وخوخ بمبيدات.. ما الحقيقة؟

خناقاتي مع حسام كل يوم.. شيرين عبد الوهاب تكشف أسرارا جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ