«الموهبة والتفوق في حكايات تربوية للأطفال».. حلقة بثقافة رأس غارب بالبحر الأحمر

"حكايات تربوية للأطفال" عنوان الحلقة التي قدمتها زينب زاهر مع أطفال قصر ثقافة رأس غارب التابع لفرع ثقافة البحر الأحمر، أمس.

ودارت حول "الموهبة"، مستعرضة معهم معنى الموهبة، موضحة أنها سمات وخصال وقدرات معينة للإنسان يولد بها وتميزه عن غيره، كما تحدثت عن أنواعها وكيفية تنميتها حتى يتطور الشخص ويصبح أكثر موهبة وتميزا، وتطرقت في حديثها مع الأطفال إلى موهبة كل منهم وكيف ينميها وكيف ينظم وقته بين تنمية موهبته وبين المواظبة على المذاكرة والاستذكار والتفوق الدراسي، وأضافت "زاهر" موضحة الفرق بين الموهبة والتفوق أن الأخير لا يولد به الإنسان مثل الموهبة، وأنه ليس شرطا أن يكون المتفوق موهوبا، حيث يحتاج التفوق إلى ذكاء واجتهاد ومثابرة.

الحلقة جاءت ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، لرواد مواقع ثقافة البحر الأحمر، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، والذي شهد أيضا أمسية شعرية لشعراء نادي أدب سفاجا قدموا خلالها مجموعة القصائد المتنوعة منها "شيخة القبيلة، وشوش من دفتر الموت" للشاعر الشاذلي عبد العزيز بشير. كما قدم البيت ورشة حكي عن "الخوارزمي" قدمها أحمد رضوان، أوضح بها بعضا من معالم السيرة الذاتية لمؤسس علم الجبر، مشيرا أن من إنجازاته أنه عرف العالم بالأرقام الهندية وأدخل العدد صفر إلى قائمة الاعداد ووضع مصطلح الخوارزمية، وجاءت الورشة في سياق برنامج يلقي الضوء على علماء المسلمين ومساهماتهم في العلوم، وعقب الورشة عقدت مناقشة لكتاب "نازك الملائكة الحياة الفكر الثقافة"، ناقشه الشاعر الشاذلي عبد العزيز بشير ضمن برنامج الاحتفاء برمز الثقافة العربية لعام 2023 وفقا للألكسو.

واستمرارا للجانب الثقافي عقد بيت ثقافة القصير محاضرة بعنوان"قبول الآخر" تحدث بها رمضان حسين، عن فكرة قبول الآخر والقدرة على إيجاد مناطق مشتركة للتعامل وأن التعايش مع الآخر أو قبوله لا يعني ضياع الثقافة والهوية. وعقد البيت محاضرة بعنوان "ثقافة الإنتاج " استمرارا للاحتفال بعيد العمال، تحدث بها الكاتب الصحفي أحمد صابر عن الإنتاج وتوفير الاحتياجات ودور العمال في التنمية.