عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

«الموهبة والتفوق في حكايات تربوية للأطفال».. حلقة بثقافة رأس غارب بالبحر الأحمر

صدى البلد

"حكايات تربوية للأطفال" عنوان الحلقة التي قدمتها زينب زاهر مع أطفال قصر ثقافة رأس غارب التابع لفرع ثقافة البحر الأحمر، أمس.

ودارت حول "الموهبة"، مستعرضة معهم معنى الموهبة، موضحة أنها سمات وخصال وقدرات معينة للإنسان يولد بها وتميزه عن غيره، كما تحدثت عن أنواعها وكيفية تنميتها حتى يتطور الشخص ويصبح أكثر موهبة وتميزا، وتطرقت في حديثها مع الأطفال إلى موهبة كل منهم وكيف ينميها وكيف ينظم وقته بين تنمية موهبته وبين المواظبة على المذاكرة والاستذكار والتفوق الدراسي، وأضافت "زاهر" موضحة الفرق بين الموهبة والتفوق أن الأخير لا يولد به الإنسان مثل الموهبة، وأنه ليس شرطا أن يكون المتفوق موهوبا، حيث يحتاج التفوق إلى ذكاء واجتهاد ومثابرة.

txt

مناقشة رواية بائع السخانات بصالون الاربعاء..تفاصيل

txt

ثقافة الغربية تقدم روائع الطرب في انطلاق "مدن التعلم" بقرية نهطاي

الحلقة جاءت ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، لرواد مواقع ثقافة البحر الأحمر، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، والذي شهد أيضا أمسية شعرية لشعراء نادي أدب سفاجا قدموا خلالها مجموعة القصائد المتنوعة منها "شيخة القبيلة، وشوش من دفتر الموت" للشاعر الشاذلي عبد العزيز بشير. كما قدم البيت ورشة حكي عن "الخوارزمي" قدمها أحمد رضوان، أوضح بها بعضا من معالم السيرة الذاتية لمؤسس علم الجبر، مشيرا أن من إنجازاته أنه عرف العالم بالأرقام الهندية وأدخل العدد صفر إلى قائمة الاعداد ووضع مصطلح الخوارزمية، وجاءت الورشة في سياق برنامج يلقي الضوء على علماء المسلمين ومساهماتهم في العلوم، وعقب الورشة عقدت مناقشة لكتاب "نازك الملائكة  الحياة الفكر الثقافة"، ناقشه الشاعر الشاذلي عبد العزيز بشير ضمن برنامج الاحتفاء برمز الثقافة العربية لعام 2023 وفقا للألكسو.

واستمرارا للجانب الثقافي عقد بيت ثقافة القصير محاضرة بعنوان"قبول الآخر" تحدث بها رمضان حسين، عن فكرة قبول الآخر والقدرة على إيجاد مناطق مشتركة للتعامل وأن التعايش مع الآخر أو قبوله لا يعني ضياع الثقافة والهوية. وعقد البيت محاضرة بعنوان "ثقافة الإنتاج " استمرارا للاحتفال بعيد العمال، تحدث بها الكاتب الصحفي أحمد صابر عن الإنتاج وتوفير الاحتياجات ودور العمال في التنمية.

ثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة السيرة الذاتية العامة لقصور الثقافة الصعيد الثقافي المخرج هشام عطوة ثقافة البحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض الدولار لأقل من 30 جنيها.. مفاجأة للأخضر بالموازنة وصعود العملة المحلية

أول تصريحات لـ كريستيانو رونالدو بعد سجوده في الدوري السعودي

خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بعد فوز الأهلي على إنبي

إحالة سائق خطف فتاة وجردها من ملابسها وتعدى عليها في الساحل للجنايات

طلب 10 صفقات.. كواليس مفاوضات الزمالك مع موسيماني

هل أسلم؟.. كريستيانو رونالدو يسجد بعد هدفه في شباك الشباب بالدوري السعودي.. فيديو

شوبير يطرح سؤالًا مثيرًا بعد فوز الأهلي على إنبي

مهيب عبد الهادي يعلن عن مفاجأة بشأن موسيماني ومفاوضاته مع بيراميدز |تفاصيل

ترشيحاتنا

اليابان تنفي أي خطط للانضمام إلى حلف الناتو

روسيا تقترح مشروع قرار دولي حول حالة الطوارئ الصحية في أوكرانيا

400 جنيه دفعة واحدة|هزة قوية تضرب الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 الآن مفاجأة

رئيس الاستخبارات الأوكرانية: هجومنا المضاد سيبدأ قريبًا

التونسية مريم صراصرة تحرز ذهبية القفز بالزانة في البطولة العربية لألعاب القوى

لأسباب صادمة.. الصين تمول مشروع اكتشاف كواكب شبيهة بالأرض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتعيط بدون سبب.. تعرف على أعراض وأسباب رهاب الخلاء

أعراض تؤكد إصابتك بـ جرثومة المعدة

يقي من سرطان الثدي.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكركم؟|خبيرة تغذية تجيب

تامر حسنى ينشر صورا جديدة من حفل زفاف هالة عمر

فيديو

أحمد حسن يكشف شرط الأهلي لانضمام عاشور إلى القلعة الحمراء/ فيديو جراف

رحيل كريستيانو رونالدو عن الدوري السعودي | اعرف الحقيقة |شاهد

بطيخ مسرطن وخوخ بمبيدات.. ما الحقيقة؟

خناقاتي مع حسام كل يوم.. شيرين عبد الوهاب تكشف أسرارا جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ