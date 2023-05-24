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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسباب ارتفاع أسعار الذهب في مصر مجددا ومصيره خلال الفترة القادمة

صدى البلد

تشهد أسعار الذهب في السوق المحلي تذبذبا قويا خلال الفترة الحالية حيث ارتفعت الأسعار خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى أعلى مستوى لها مسجله 2800 جنيه لعيار 21 ثم انخفضت بعد ذلك بقوة إلى أن وصل إلى 2200 جنيه للجرام ثم عاود الارتفاع إلى مستوى ال 2410 جنيهات. 

وأوضح هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، سبب ما يحدث في سوق الذهب من ارتفاعات وانخفاضات متتالية.

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‏وقال  هاني ميلاد في تصريحات له، إن قرار إعفاء ذهب من الجمارك كان له آثار إيجابية لعمل التوازن في السوق بين العرض والطلب وهذا كان له تأثير إيجابي على الأسعار وانخفضت الأسعار من 2800 جنيه حتى 2200 جنيه وبدأ أن يكون هناك هدوء في حالة الشراء لأن عوامل العرض والطلب مؤثرة بشكل كبير.

وأضاف :" بدأ يحدث أن المعروض أكثر من المطلوب وبدأت الناس تبيع الذهب خوفا من الخسارة وبدأ هبوط السعر حتى بدأنا نصل إلى سعر مقارب للسعر العالمي، والسعر أصبح مغريا للشراء حتى حدثت حركة شراء كبيرة من يوم الجمعة رفعت السعر قليلا إلى 2400 جنيه للعيار 21.

وكان مجلس الوزراء، قرار إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، التي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 14%، وذلك لمدة 6 أشهر، كما نص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

قال الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك،  إنه ليست هناك أي مشكلة في الدخول بالذهب المتعلق بالاستخدام الشخصي، طالما لم يكن الأمر مبالغا فيه بشكل واضح.

وأضاف الشحات الغتوري في تصريحات تلفزيونية، أنه بالنسبة للذهب الموجود في الحقائب فلا يوجد أي مشكلة، لكن من الضروري على الشخص أن يفصح عنه وعليه عدم إخفائه.

وتابع الشحات الغتوري إنه ليس شرطًا وجود فاتورة شراء من أجل السماح بدخول الذهب إلى مصر، قائلا: "مش شرط وجود فاتورة، أنا مش باخد من ضريبة عشان أقول هو قيمته كام، أنا عندي بروتوكول مع شعبة الذهب بيقولي مثلا جرام 24 مصنعيته 80 جنيهًا، وأنا باخد 14% من مبلغ المصنعية، فمش لازم فاتورة، وفق البروتوكول مع الشعبة".

سعر الذهب اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري ، سعر الذهب اليوم الأربعاء 24 مايو 2023، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلال أسعار العديد من السلع والخدمات.

ويهتم العديد من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

سعر الذهب عيار 24

سجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,737 شراء 2,760

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا  بيع 2,395 شراء 2,415

 

سعر الذهب عيار 18 

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بيع بيع 2,053 شراء 2,070

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 19,160 شراء 19,320

 

وعن مستقبل أسعار الذهب، قال تقرير فني أن التراجع الأخير في أسعار الذهب جعل البعض يعتقد أن المعدن النفيس بدأ موجة هبوط وعمليات بيع مفتوح، ولكن الانخفاض الأخير في الأسعار يظل ضمن نطاق التصحيح وجني الأرباح لموجة الارتفاع الكبيرة التي دفعت الذهب إلى تسجيل أعلى مستوى تاريخي عند 2800 جنيه للجرام.

وتابع: بالنسبة لعملية الاستثمار والادخار فالفترة الحالية لا توجد بدائل في الأسواق سوى الذهب في ظل عزوف شريحة كبيرة عن الادخار في شهادات الاستثمار لدى البنوك وعدم الخبرة الكافية لدى قطاع عريض آخر للاستثمار في البورصة المصرية، وهو ما يقلص الفرص المتاحة لصالح الذهب الذي يعد أسهل وأفضل استثمار حالياً.

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