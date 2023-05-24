صحف الإمارات اليوم.. محادثات سقف الدين في أمريكا تنتهي دون تقدم.. محاكمة ترامب في مارس 2024.. وروسيا تحذر من خطر النهاية النووية للعالم

انتهاء جولة جديدة من محادثات سقف الدين في أمريكا دون تقدم

موسكو تحذر من خطر النهاية النووية للعالم

الإمارات تتضامن مع غويانا في حادث حريق مدرسة

عمران خان يحصل على إفراج مؤقت بكفالة مالية

اجتماع لـ “التعاون الإسلامي” بشأن الاعتداءات على الأقصى

السعودية وأمريكا تطالبان بالاتزام بوقف النار بالسودان

محاكمة ترامب في مارس 2024

سلّطت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم الأربعاء، الضوء على العديد من الأخبار الإقليمية والعالمية.

ومن صحيفة "البيان"، عبرت الإمارات عن تضامنها مع جمهورية غويانا التعاونية في حادث حريق اندلع بمبنى إسكان طلاب مدرسة تقع جنوب العاصمة جورج تاون، أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الطلاب.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة جمهورية غويانا التعاونية وشعبها الصديق وإلى أهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

عربيًا، ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم"، أن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، تعقد اليوم الأربعاء، في مقرها بجدة، الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين لـ«بحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك.

ومن صحيفة "الاتحاد"، جددت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة التأكيد على أهمية اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية في السودان والتي وقعت عليها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية في 20 مايو الجاري.

وتابعت أنه نظراً لاستمرار معاناة الشعب السوداني كنتيجة لهذا الصراع المدمر، فإن المملكة والولايات المتحدة تجددان التزامهما للشعب السوداني، وتطالبان بالتزام الطرفين بما وقعا عليه من التزامات لوقف إطلاق النار المؤقت لتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية.

عالميًا، ذكرت صحيفة "البيان"، أن ممثلين للرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن والجمهوريين اختتموا جولة جديدة من المحادثات الخاصة بسقف الدين يوم الثلاثاء دون أي مؤشرات على إحراز تقدم لرفع سقف الدين الاتحادي البالغ 31.4 تريليون دولار.

وما زال الحزبان منقسمين بشدة حول كيفية التعامل مع العجز الاتحادي. فبينما يرى الديمقراطيون أن الأثرياء الأمريكيين والشركات يجب أن يدفعوا ضرائب أكثر، يقول الجمهوريون إنه يتعين خفض الإنفاق.

كما نقلت أن موسكو حذرت من أن التسليح الغربي لأوكرانيا يرفع خطر «النهاية النووية للعالم»، في وقت أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها المسلحة سحقت مجموعة هاجمت منطقة بيلجورود الحدودية، في أخطر توغل داخل الأراضي الروسية منذ بدء الحرب.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية أمس، عن الرئيس السابق دميتري ميدفيديف قوله إنه كلما زادت القوة التدميرية للأسلحة التي تتلقاها أوكرانيا من داعميها الغربيين، زاد خطر «النهاية النووية للعالم».

ومن صحيفة "الإمارات اليوم"، خاض رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، جولة قضائية جديدة، انتهت بإفراج مؤقت بكفالة مالية، في قضايا عدة يواجه فيها تهماً بالإرهاب والتحريض على العنف.

أما صحيفة "الخليج"، فقالت إن قاضيًا في نيويورك حدد تاريخ 25 مارس 2024 موعدًا لبدء محاكمة دونالد ترامب في التهم الجنائية الموجّهة إليه، ما أثار امتعاض الرئيس السابق لكونه يتزامن وسعيه لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة العام المقبل.