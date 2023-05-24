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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خشية التصعيد في الشمال.. اجتماع طارئ للكابينت قريبا

خشية التصعيد في الشمال..
خشية التصعيد في الشمال.. اجتماع طارئ للكابينت قريباً

ذكرت قناة كان العبرية أن أعضاء المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر "الكابينيت"، تلقوا رسالة مفادها أنه سيُعقد قريبا اجتماعا للكابينيت.

ووفقاً للقناة العبرية، ضمن اجتماع الكابينيت الذي سيُعقد سيتم إطلاع الوزراء على سبب إطلاق التهديدات تجاه حزب الله وإيران من قبل وزير الجيش ورئيس شعبة الاستخبارات ورئيس الأركان.

من جهتها قالت القناة 13 العبرية، إنه وتحضيرا لتطورات أمنية على الجبهة الشمالية، سيُعد قريبا اجتماعا للكابينيت حول الجبهة الشمالية.

في ذات السياق أشارت القناة 14 العبرية إلى أن هناك احتمال في ضوء تصريحات كبار المسؤولين الأمنيين، بأن إسرائيل ستعمل على إزالة الخطر "كما فعلت مع الجهاد الإسلامي".

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