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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منها مكة والمدينة.. تحذير قوي من الأرصاد السعودية لـ 9 مناطق في المملكة

طقس السعودية
طقس السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد السعودية، اليوم الأربعاء، تحذيرا بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والشرقية والرياض والقصيم ونجران والمدينة المنورة وجازان وعسير والباحة).

ووفقا لوسائل الإعلام السعودية، نبهت الأرصاد من أن منطقة مكة المكرمة تشهد  أمطارا متوسطة مع تدن في الرؤية. وتشمل الحالة الجموم والعاصمة المقدسة، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة على العرضيات والخرمة والمويه وتربة ورنية والطائف، وعواصف رعدية وأمطارًا غزيرة على أضم وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الأربعاء.

كما حذر من أن المنطقة الشرقية أيضا ستشهد أمطارا متوسطة مع تدن في الرؤية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الأربعاء.

ونبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أمطارا متوسطة مع تدن في الرؤية. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الأربعاء.

كما تشهد منطقة القصيم أمطارا متوسطة مع تدن في الرؤية. وتشمل الحالة أغلب محافظات المنطقة، وتستمر حتى الساعة الـ09.00 من صباح الأربعاء.

وكذلك تشهد نجران أمطارا متوسطة مع تدن في الرؤية. وتشمل الحالة شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الأربعاء.

ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدن في الرؤية. وتشمل الحالة الحناكية، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.

وتشهد منطقة جازان أمطارا غزيرة وأتربة مثارة، تشمل أبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الأربعاء.

وكذلك تشهد منطقة الباحة أمطارا غزيرة وأتربة مثارة، تشمل الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الأربعاء.

كما تشهد منطقة عسير أمطارا غزيرة وأتربة مثارة وسيولاً. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة والعرين وبيشة وتثليث وطريب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الأربعاء.

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