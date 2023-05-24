الأهلي يسافر إلى المغرب بطائرة خاصة استعداداً لمباراة الإياب أمام الوداد

رفعت إدارة النادي الأهلي ، حالة الطوارئ القصوي استعداداً لإستقبال ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها 4 يونيو المقبل في إستاد القاهرة، وحجز الوداد البيضاوي المقعد الثنائي في نهائي النسخة الحالية لدوري الأبطال الأفريقي بعد ان أستغل قاعدة التسجيل خارج الارض ليقصي ماميلودي صن داونز بالتعادل السلبي ذهاب بمركب محمد الخامس في الدار البيضاء و2-2 في بريتوريا ، بنيما تأهل الأهلي للدور ذاته بعد الفوز علي الترجي الرياضي بثلاثية ذهاباً وبهدف لحسين الشحات إياباً.

وعقدت لجنة المباريات إجتماعاً خلال الساعات القليلة الماضية برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي وفي غياب الدكتور محمد سراج عضو المجلس الذي يترأس بعثة الفريق الأول لكرة السلة خلال مشاركته في دوري أبطال أفريقيا برواندا.

وتم الإتفاق خلال إجتماع لجنة المباريات علي إرسال طلب رسمي لإتحاد الكرة لرفعه للجهات المعنية لطلب السعة الكاملة لإستاد القاهرة في مباارة الوداد البيضاوي المغربي المقرر لها الرابع من يونيو المقبل بذهاب نهائي دوري الأبطال ، بجانب بدء إجراءات إسنخراج القرار الوزاري للسفر للمغرب لخوض مواجهة الإياب المقرر لها 11 يونيو بالمغرب.

وحض جزء من إجتماع لجنة المباريات محمود الخطيب رئيس النادي لمتابعة كافة الأمور الخاصة بنهائي دوري الأبطال وتم إعتبار اللجنة في إنعقاد دائم وبشكل يومي حتي إنتهاء النسخة الحالية ، وعلي صعيد الكرة..طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر السفر الي المغرب عبر طائرة خاصة إستعداداً لخوض مباراة الإياب أمام الوداد بالمغرب.