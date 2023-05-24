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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت.. المحكمة الدستورية ترفض الطعن على حكم إبطال مجلس الأمة

الكويت
الكويت

رفضت المحكمة الدستورية في الكويت، اليوم الأربعاء، طلباً بإلغاء حكمها السابق والقاضي ببطلان الانتخابات البرلمانية الكويتية التي جرت في سبتمبر الماضي، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وقالت المحكنة في بيان لها اليوم: "قضت المحكمة الدستورية في جلستها، اليوم الأربعاء، برفض الطعن على حكم إبطال مجلس الأمة الكويتي 2022".

وكانت المحكمة الدستورية الكويتية حكمت في شهر مارس الماضي بابطال عملية الانتخاب التي جرت في سبتمبر 2022 في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة التي تمت على أساسها هذه الانتخابات.

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