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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رحيل مدرب جديد عن الدوري المصري.. وتحرك فوري للإدارة من أجل الجماهير

جماهير الاتحاد السكندري
جماهير الاتحاد السكندري

قرر الصربي زوران مانولوفيتش، الرحيل عن قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري قبل انتهاء الموسم الحالي.

جاء ذلك عقب تأكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، من انخفاض طموح اللاعبين في المنافسه على بطولة الدوري ، وإنهاء الموسم مركز يليق باسم جماهير الاتحاد السكندري التي تساند الفريق في كافة المباريات .

ويفضل الصربي زوران الرحيل عن صفوف الاتحاد السكندري، لعدم قدراته على العمل في ظل تراجع أداء وطموح الفريق .

وعلم صدي البلد من أحد المصادر الخاصة داخل الاتحاد السكندري ، أن الصربي زوران أكد لمسئولي الاتحاد السكندري أنه لايرغب في العمل كموظف يتقاضي راتبه دون وجود حوافز وطموحات من اللاعبين .

وأشارإلى عقد مجلس إدارة الاتحاد السكندري جلسة طارئة مع الصربي  زوران عصرا اليوم “الأربعاء” ، لمحاولة إقناع المدرب بالتراجع عن قراره وقيادة الفريق خلال الفترة الحالية.

الجماهير الاتحاد السكندري الرحيل الفريق الأول لكرة القدم الصربي زوران مانولوفيتش الدوري المصري

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