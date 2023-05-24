ينافس في أسبوع النقاد.. فيلم عيسى كامل العدد بمهرجان كان

في أولى عروضه بالدورة الـ 76 من مهرجان كان السينمائي، حظي فيلم عيسى للمخرج مراد مصطفى على عرض كامل العدد في إطار منافسته بأسبوع النقاد، وسط احتفاء نقدي وردود أفعال إيجابية للجمهور

يأتي هذا بالتزامن مع اختيار مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فيلم عيسى للمنافسة في مسابقة الأفلام القصيرة وذلك في الدورة الـ 45 من المهرجان والمقرر إقامتها في الفترة ما بين 15 وحتى 24 نوفمبر هذا العام.

ويستكمل فيلم عيسى عروضه في مهرجان كان السينمائي، حيث سيعرض يوم الجمعة المقبل 26 مايو في تمام الساعة 8:30 مساءً في قاعة سينما فالبون.

ويتتبع الفيلم القصير قصة عيسى، وهو مهاجر أفريقي في مصر يبلغ من العمر 17 عامًا، يحاول أن يسابق الوقت بعد حادث عنيف لإنقاذ أحبائه مهما كلفه الأمر.

ويقوم ببطولة الفيلم كيني مارسيلينو وكنزي محمد، مدير تصوير مصطفى الكاشف، مونتاج محمد ممدوح، سيناريو مراد مصطفى وسوسن يوسف، إنتاج مشترك ما بين شركتي ريد ستار و بونانزا وسي سينما وشيفت برودكشن وفيلم كيلينك وقاع ٢٣ ، ومن إخراج مراد مصطفى.

مهرجان كان السينمائى

شهدت سجادة مهرجان كان الحمراء تظاهرة من عدد من الشخصيات الإيرانية لدعم صناع السينما المستقلة، وحركاتالتشجيع على حرية المرأة بعد الانتهاكات التي يتعرضون لها في بلادهم.

وحرصت جينيفر لورانس على التواجد والتقاط الصور بجوار أبطال فيلمها الجديد Bread and Roses قبل عرضهمساء اليوم ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، وهو عمل وثائقي يستكشف حياة متظاهرات إيرانيات.

جينيفر لورانس الحائزة على الأوسكارهي منتجة فيلم Bread and Roses، الذي وصف على أنه يمنح المرأة الإيرانيةصوتا للتعبير عن حقوقها ومعاناتها.