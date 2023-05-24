علاء عابد: الموانيء البرية المصرية حققت طفرة كبيرة بفضل توجيهات الرئيس السيسي

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بدور الهيئة العامة للموانيء البرية والجافة خاضت اختبار كبير خلال الفترة الماضية ولكن بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تخطت الاختبار خاصة في أزمة السودان وحققت طفرة كبيرة .



وأضاف النائب علاء عابد، أن دخول ما يقرب ١٤٦ الف ضيف سوداني لمصر عن طريق ميناء ،قسطل وأرقين ، في ظل ظروف حرب صعبة في السودان وجاءو لمصر كمواطنين درجة أولي دخلوا بتسهيلات كبيرة ولم يشعروا انهم لاجئين .

وأضاف عابد، أن مصر دولة محورية ويحتذي بها في إدارة الأزمات ولدينا نحو ٨ مليون ضيف كريم ويعاملون معامله المصريين.

واوضح النائب علاء عابد، اننا لا ننظر الي ضيوفنا علي انهم لاجئين، مؤكدا أن مصر استطاعت السيطرة علي الهجرة الغير الشرعية وكانت توجيهات الرئيس السيسي واضحة بضرورة الحفاظ علي أرواح أبناءنا، مؤكدا مصر دائما هي الحصن لأي الأمن دائما بفضل ما تتمتع به من امان واستقرار.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء لمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2023- 2024 فيما يخص الهيئة العامة للموانيءالبريةوالجافة وبحضور ممثلي وزارة النقل ورئيس هيئة الموانيء البرية والجافه اللواء عمرو اسماعيل، وبحضور ممثلي وزارةالماليه ، وممثلي وزارةالتخطيط والتنميةالاقتصادية.

