توك شو.. أسعار الذهب ودرجات الحرارة اليوم.. وسفير الاتحاد الأوروبي: قناة السويس لديها الكثير من القدرات الاستثمارية

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والقضايا الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

بعد إثارة الجدل.. الصحة العالمية تكشف حقيقة ظهور وباء جديد |فيديو

‏قال الدكتور أمجد الخولي، رئيس فريق متابعة اللوائح الصحية الدولية في منظمة الصحة العالمية، إنه حتى الآن لا نعرف السبب الرئيسي لانتشار فيروس كورونا ولا أساس من الصحة أنه تم تسريبه من مختبر في مدينة ووهان الصينية أو أنه بسبب الخفافيش كل هذا الكلام لم يُثبت علميًا.



أمطار وحرارة وأجواء ربيعية.. تعرف على حالة الطقس اليوم

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامي للهيئة العامه للأرصاد الجوية، إن اليوم تستمر درجات الحرارة في الإرتفاع بسبب تاثرنا بالكتل الهوائيه القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية والتي تؤدي لارتفاع درجات الحرارة والعظمى اليوم على القاهره الكبرى ستكون 33 درجه مئوية وجنوب البلاد ستصل ل 42 درجه مئويه.



أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 24-5- 2023

استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سي" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الأربعاء 24-5- 2023.



مواعيد مباريات الدوري المصري والإنجليزي والإيطالي اليوم

استعرض برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى المصرية أهم الأخبار الرياضية.



الطالبة صاحبة الفيديو مع أبيها: نشرته بشكل تلقائي.. ووالدي فرح به

قالت آية حمدي طالبة بكلية التربية بجامعة دمنهور صاحبة فيديو العجلة مع أبيها، شعرت بأن هذا الفيديو تكريم له، لأنه شارف على أيامه الأخيرة في عمله بسبب إحالته للمعاش، فوجئت بعدد المرات التي تمت مشاركة الفيديو فيها، لم يتخطَ ثوانٍ كثيرة، ومع ذلك فإنه من أكثر الفيديوهات مشاهدة



سفير الاتحاد الأوروبي في مصر: قناة السويس لديها الكثير من القدرات الاستثمارية

قال كرستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، إن قناة السويس لديها الكثير من القدرات الاستثمارية والتي تؤثر عالميا، وهو أمر ليس بجديد، أما مجال الهيدروجين فإن مصر والاتحاد الأوروبي اتفقو العام الماضي على مرجع لإنتاج الهيدروين، ومصر ستصبح محورا لإنتاج الهيدرجوين في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وكذلك في منطقة المتوسط.



سفير الاتحاد الأوروبي: التبادل التجاري مع مصر تخطى مرحلة ما قبل كورونا

قال كرستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، إنه عندما ننظر إلى حجم التبادل التجاري المقدر بنحو 25% من الصادرات الخارجية المصرية لصالح الاتحاد الأوروبي على مدار العامين الماضيين فكان هناك انحدار في حجم التبادل التجاري بسبب جائحة كورونا.



أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 24-5-2023

قدمت الإعلامية هند النعساني خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو ، عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء.

سعر صرف الدولار في مصر مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 24 مايو 2023

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم هند النعساني ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الأربعاء، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 24- 5-2023.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 24 مايو 2023

قدمت الإعلامية نهاد سمير، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، 24 مايو 2023، في القاهرة والمحافظات.