عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 212 مليون جنيه .. مشروع جبانات الجيزة يضم 4602 مدفن ومسجد على مساحة 700 متر|شاهد

مشروع الجبانات بطريق
مشروع الجبانات بطريق الفيوم

تسعى محافظة الجيزة، لإقامة مشروعات تنموية وخدمية دائماً لطرحها للمواطنين، وأخرى حضارية ترفع من جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وترتقي بالواجهة الحضارية للمحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ومن بين هذه المشروعات، مشروع الجبانات بطريق الفيوم والتى تنفذها محافظة الجيزة، تحت إشراف مديرية الإسكان بالجيزة، وذلك بتكلفة إجمالية تصل الي  ٢١٢ مليون جنيه وقد تم إجراء القرعة العلنية عليها خلال الفترة الماضية، وسيتم تسليمها لمن وقع عليهم الاختيار في القرعة . 
وتتضمن المرحلة الرابعة من مشروع الجبانات اربع قطاعات وتضم عدد ٤٦٠٢ مدفن بالإضافة إلى مسجد مقام على مساحة 700م، وتم رصف الطرق الرئيسية للقطاعات بالطبقات الاسفلتية وتركيب بلاط انترلوك للشوارع الجانبية .

الجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات بمحافظة الجيزة، أعلن من قبل عن طرح الجبانات بطريق الفيوم، ومن ضمنهم 426 مدفن متميز بقطاع ب الكيلو 47 بطريق الفيوم.
ووصل سعر الجبانة المتميزة لـ80 ألف جنيه والعادية 65 ألف جنيه تقسط على أربعة أقساط سنوية، ومساحة المدافن وصلت  لـ21.66 متر عبارة عن عينين تحت الأرض حولهما سور ارتفاعه متران ونصف مبني بالطوب الوردي وباب حديد، والمتميز يزيد عليه مظلة داخلية تصل حتى منتصف المدفن.

وتأتي شروط الحصول على المدافن فيما يلي:

- لابد أن يكون المتقدم للحصول على المدفن مصريًا لا يقل عمره عن 50 سنة.

- لم يحصل المتقدم أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى على مدفن تابع للمحافظة من قبل، وإلا سوف يلغى الترخيص في أي مرحلة من مراحل التعاقد أو سداد الأقساط، مع خصم 10% من قيمة القسط الأول.

- أن يكون المتقدم من المقيمين إقامة دائمة في محافظة الجيزة والأحياء التابعة لها من المراكز والقرى التي ليس بها مدافن.

- الالتزام بسداد الأقساط في موعدها، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حال مخالفة الشروط.

- عدم قيام الحاصل على المدفن بأي أعمال إنشائية في المدفن بعد استلامه إلا بعد الحصول على تصريح من الجهاز.

- يتم تسليم المدافن بعد انتهاء الشركة المنفذة من الأعمال.

وتفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نسب التنفيذ الخاصة بالأعمال الإنشائية للمرحلة الرابعة لمشروع الجبانات بطريق الفيوم.
وشدد محافظ الجيزة، على الشركة المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية ببعض القطاعات فى المواعيد المحددة موجهاً مديرية الإسكان بعدم استلام بعض المدافن الا فى حالة تلافى السلبيات والملاحظات التى تم رصدها .


كما وجه محافظ الجيزة، برصف الطرق المؤدية إلى المراحل القديمة بالطبقات الاسفلتية بالنسبة إلى الطرق الرئيسية والفرعية ببلاط الانترلوك  بالإضافة إلى مراعاة مناسيب الطرق وتركيب بالوعات صرف امطار بالإضافة إلى رفع كفاءة المداخل المؤدية إلى الجبانات.

تركيب بلاط انترلوك مديرية الطرق جهاز الجبانات مشروع الجبانات محافظة الجيزة مديرية الإسكان بالجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

محمد صلاح يودع لاعبي ليفربول بمنشور مثير للجدل | شاهد

بعد تراجعه 6 جنيهات بالسوق السوداء|مفاجأة بسعر الدولار لأول مرة بالبنوك الآن

الزمالك يقترب من ضم مهاجم إفريقي سوبر

حان وقت الرحيل| صلاح ودّع رفاقه.. وهذا النادي في انتظاره

مهيب عبد الهادي: نجم فيوتشر يوقع لـ الأهلي.. والهداف جدد تعاقده مع الأحمر

استفزوه بهذه الكلمات .. تفاصيل اشتباك إمام عاشور مع مجموعة شباب بالشيخ زايد

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 25-5-2023

موضوعات متعلقة

لتسهيل حركة المرور.. رفع 3 آلاف حالة إشغال وتعديات على الطريق في الجيزة|شاهد

وكيل الشباب والرياضة بالجيزة يلتقي فريق منتخب كرة السلة للصم بنات| شاهد

خلال حملات مكثفة.. ضبط 5 أطنان دواجن وأسماك ومصنعات لحوم فاسدة بالجيزة|شاهد

أبناؤنا مستقبلنا..تنفيذ فعاليات برنامج معسكرات اليوم الواحد بمراكز شباب الجيزة

للاطمئنان عليهم وتشجيعهم.. محافظ الجيزة يتواصل هاتفيا مع طلاب الإعدادية بمستشفى 57357

وكيل تعليم الجيزة يطمئن على امتحانات اللغة الأجنبية للشهادة الاعدادية بكرداسة

تعليم الجيزة تعلن نتائج النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية الأسبوع القادم بالمجان

تداول امتحان اللغة الأجنبية للشهادة الإعدادية بالجيزة.. والمديرية تحقق

ترشيحاتنا

عاجل| عطل طارئ بماكينات سفينة بضائع خلال عبورها قناة السويس

بسبب غادة والي.. نقابة الفنانين التشكيليين تطالب بتنفيذ الضبطية القضائية| تفاصيل

بـ6 طائرات مسيرة.. القوات الأوكرانية تشن هجوما على شبه جزيرة القرم

عشرات الإسرائيليين يقتحمون الأقصى احتفالا بعيد نزول التوراة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بالمحافظات

هل يجوز وقوف المرأة بجوار زوجها في صلاة الجماعة بالمنزل؟.. الإفتاء توضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القهوة يوميا؟

تؤدي لفقدان الجنين .. أضرار تناول المشروبات الغازية على الحوامل

استفزوه بهذه الكلمات .. تفاصيل اشتباك إمام عاشور مع مجموعة شباب بالشيخ زايد

المسيرة الإبداعية لنازك الملائكة ضمن محاضرات بثقافة السويس|صور

فيديو

والدته ارتاحت وزوجته تصرخ داخل القفص..المحكمة تسدل الستار على قضية صيدلي حلوان

سد النهضة وقناة السويس .. ماذا قال سفير الاتحاد الأوروبي عن مصر| فيديوجراف

هل يعود إلى مصر ؟ تطورات في اختفاء أحمد بغدودة | فيديو

«بتاكل من الزبالة».. مصير مؤلم للحسناء لوني ويلسون في شوارع أمريكا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ