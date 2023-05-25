بتكلفة 212 مليون جنيه .. مشروع جبانات الجيزة يضم 4602 مدفن ومسجد على مساحة 700 متر|شاهد

تسعى محافظة الجيزة، لإقامة مشروعات تنموية وخدمية دائماً لطرحها للمواطنين، وأخرى حضارية ترفع من جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وترتقي بالواجهة الحضارية للمحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ومن بين هذه المشروعات، مشروع الجبانات بطريق الفيوم والتى تنفذها محافظة الجيزة، تحت إشراف مديرية الإسكان بالجيزة، وذلك بتكلفة إجمالية تصل الي ٢١٢ مليون جنيه وقد تم إجراء القرعة العلنية عليها خلال الفترة الماضية، وسيتم تسليمها لمن وقع عليهم الاختيار في القرعة .

وتتضمن المرحلة الرابعة من مشروع الجبانات اربع قطاعات وتضم عدد ٤٦٠٢ مدفن بالإضافة إلى مسجد مقام على مساحة 700م، وتم رصف الطرق الرئيسية للقطاعات بالطبقات الاسفلتية وتركيب بلاط انترلوك للشوارع الجانبية .

الجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات بمحافظة الجيزة، أعلن من قبل عن طرح الجبانات بطريق الفيوم، ومن ضمنهم 426 مدفن متميز بقطاع ب الكيلو 47 بطريق الفيوم.

ووصل سعر الجبانة المتميزة لـ80 ألف جنيه والعادية 65 ألف جنيه تقسط على أربعة أقساط سنوية، ومساحة المدافن وصلت لـ21.66 متر عبارة عن عينين تحت الأرض حولهما سور ارتفاعه متران ونصف مبني بالطوب الوردي وباب حديد، والمتميز يزيد عليه مظلة داخلية تصل حتى منتصف المدفن.

وتأتي شروط الحصول على المدافن فيما يلي:

- لابد أن يكون المتقدم للحصول على المدفن مصريًا لا يقل عمره عن 50 سنة.

- لم يحصل المتقدم أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى على مدفن تابع للمحافظة من قبل، وإلا سوف يلغى الترخيص في أي مرحلة من مراحل التعاقد أو سداد الأقساط، مع خصم 10% من قيمة القسط الأول.

- أن يكون المتقدم من المقيمين إقامة دائمة في محافظة الجيزة والأحياء التابعة لها من المراكز والقرى التي ليس بها مدافن.

- الالتزام بسداد الأقساط في موعدها، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حال مخالفة الشروط.

- عدم قيام الحاصل على المدفن بأي أعمال إنشائية في المدفن بعد استلامه إلا بعد الحصول على تصريح من الجهاز.

- يتم تسليم المدافن بعد انتهاء الشركة المنفذة من الأعمال.

وتفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نسب التنفيذ الخاصة بالأعمال الإنشائية للمرحلة الرابعة لمشروع الجبانات بطريق الفيوم.

وشدد محافظ الجيزة، على الشركة المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية ببعض القطاعات فى المواعيد المحددة موجهاً مديرية الإسكان بعدم استلام بعض المدافن الا فى حالة تلافى السلبيات والملاحظات التى تم رصدها .



كما وجه محافظ الجيزة، برصف الطرق المؤدية إلى المراحل القديمة بالطبقات الاسفلتية بالنسبة إلى الطرق الرئيسية والفرعية ببلاط الانترلوك بالإضافة إلى مراعاة مناسيب الطرق وتركيب بالوعات صرف امطار بالإضافة إلى رفع كفاءة المداخل المؤدية إلى الجبانات.