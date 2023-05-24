المالية تلزم 327 شركة بتطبيق منظومة الضرائب على المرتبات والأجور

أصدرت وزارة المالية، قرارا بإلزام 327 شركة ما بين حكومية وخاصة بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضرائب الأجور والرواتب للموظفين العاملين بها اعتبارا من منتصف أغسطس القادم.

وأفاد قرار وزير المالية، الدكتور محمد معيط، برقم 251 لسنة 2023 الصادر في الجريدة الرسمية، بأن ذلك القرار يتوافق مع تطبيق المرحلة الثالثة من منظومة احتساب وتوحيد أسس حساب ضرائب المرتبات والأجور.



وحظر القرار الجواز لغير الشركات التي ورد اسمها في الكشوف، طلب تطبيق المنظومة، علي أن يتم تكليف مصلحة الضرائب المصرية بتنفيذ الاجراءات المنظمة في ذلك والعمل بذلك القرار في اليوم التالي لنشره والذي تم تطبيقه فعليا قبل يومين.

