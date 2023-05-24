عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المالية تلزم 327 شركة بتطبيق منظومة الضرائب على المرتبات والأجور

ضرائب المرتبات والأجور
ضرائب المرتبات والأجور

أصدرت  وزارة المالية، قرارا بإلزام 327 شركة ما بين حكومية وخاصة بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضرائب الأجور والرواتب للموظفين العاملين بها اعتبارا من منتصف أغسطس القادم.

وأفاد قرار وزير المالية، الدكتور محمد معيط، برقم 251 لسنة 2023 الصادر في الجريدة الرسمية، بأن ذلك القرار يتوافق مع تطبيق المرحلة الثالثة من منظومة احتساب وتوحيد أسس حساب ضرائب المرتبات والأجور.

مختار توفيق: منصة موحدة لاحتساب الضرائب على المرتبات

هروب لاعب المصارعة.. نائب يطالب الرياضة بتحمل الضرائب عن أبطال الألعاب الفردية


وحظر القرار الجواز لغير الشركات التي ورد اسمها في الكشوف، طلب تطبيق المنظومة، علي أن يتم تكليف مصلحة الضرائب المصرية بتنفيذ الاجراءات المنظمة في ذلك والعمل بذلك القرار في اليوم التالي لنشره والذي تم تطبيقه فعليا قبل يومين.
 

ضرائب المرتبات والأجور مصلحة الضرائب وزارة المالية الجريدة الرسمية مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estete

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه دفعة واحدة|هزة قوية تضرب الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 الآن مفاجأة

قناة مجانية تذيع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد

خماسي أهلاوي يقترب من الرحيل.. قائمة لاعبي القلعة الحمراء المغادرين نهاية الموسم بفرمان كولر

6 جنيهات مرة واحدة|الدولار يتلقى ضربة قوية بالسوق السوداء بعد قرار البنك المركزي

جوزها بيرميها.. عجوز الجيزة: موافقتش نمارس الحرام خلصت عليها

موقع صدى البلد يقاطع جنازة وعزاء خالة رانيا فريد شوقي

بفرمان من الكاف.. نادي الزمالك مهدد بالغياب عن دوري أبطال إفريقيا

تتخطى حاجز الـ40 درجة.. تحذير من هيئة الأرصاد للمواطنين عن حالة الطقس

موضوعات متعلقة

توضيح عاجل من الضرائب بشأن راتب لاعب المصارعة أحمد بغدودة.. تفاصيل بالأرقام

ترشيحاتنا

تهريب أموال.. قرار عاجل بشأن القائم بأعمال مرشد الإخوان و19 آخرين

سلطان عمان يزور إيران الأحد المقبل

الحكومة توافق على تعديل قانون الاستثمار بشان إقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة

لو عندك مشكلة .. 5 أطعمة ومشروبات تخلصك من التوتر

المالية تلزم 327 شركة بتطبيق منظومة الضرائب على المرتبات والأجور

رسالة عاجلة من النيابة العامة الكويتية إلى السلطات المصرية | تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| حسام موافي يحذر من تناول نوع شوربة شهير .. وترند خطير ينتشر بين الفتيات على التيك توك

عاملها كالشنطة.. أب يثير الجدل بسبب موقف مع ابنته |فيديو

تتخطى حاجز الـ40 درجة.. تحذير من هيئة الأرصاد للمواطنين عن حالة الطقس

سكارليت جوهانسون تتألق فى جلسة تصوير فيلمها instant بمهرجان كان

فيديو

تورتة مزينة بالدولارات وصابونة ذهبية.. واصل الفنان محمد رمضان استفزازاته في عيد ميلاده

أمطار في الصيف.. تحذير جديد من الأرصاد لسكان هذه المحافظات

وباء جديد ينتشر قريبا في العالم.. ماذا يحدث؟!

25 ألف جنيه| للمطلقات.. طريقة الحصول على معاش وتعويضات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ