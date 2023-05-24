كلية الحاسبات وعلوم البيانات بالإسكندرية تعقد ملتقاها التوظيفي الأول

نظمت كلية الحسابات وعلوم البيانات بجامعة الإسكندرية الملتقي التوظيف الأول، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية.

وأشار الدكتور ياسر فؤاد القائم بتيسير أعمال عميد الكلية، أن الملتقي يهدف إلى تبادل الخبرات بين الأطراف المشاركة والأساتذة، والتعرف على الجديد في وظائف المستقبل والتنوع في سوق العمل، بهدف توفير فرص توظيف للطلبة حديثي التخرج وتوفير فرص تدريب للطلبة في الفرق الدراسية المختلفة بسنوات النقل أو السنوات النهائية.



تم خلال الملتقى تقديم محاضرات عن المسار الوظيفي والمهني بهدف تأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل، كما عقد على هامش الملتقي اجتماع مع ممثلي الشركات الراعية للمؤتمر وتم الحديث عن سوق العمل وتم توفير عدد من فرص العمل لطلبة الكلية.