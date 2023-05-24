يبخوّف عيالي | التحقيق في اتهام سيدة لجيرانها بسبب كلب

باشرت النيابة العامة التحقيق في واقعة اتهام سيدة جيرانها بإثارة الذعر بالعقار محل سكنهم بحدائق القبة بسبب تربية كلب.

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً إستغاثة إحدى السيدات لتضررها من بعض الأشخاص لقيامهم بالتعدى عليها بالسب والشتم وسرقتها بمنطقة الحدائق بالقاهرة.

بالفحص تبين حضور إحدى السيدات لقسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة لتضررها من بعض الأشخاص لخلافات جيرة بينهم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين وجود خلافات بين المبلغة وجيرانها بذات العقار 3 أشخاص وسيدة ، بسبب قيامها بتربية "كلب" داخل الشقة محل سكنها مما يثير الذعر بين أنجالهم.

وبسؤال السيدة إتهمت الطرف الثانى بالتعدي عليها بالسب ، وبسؤال الطرف الثانى أنكروا ما نسب إليهم وتبادلوا الإتهامات فيما بينهم ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.