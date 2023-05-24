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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التحقيق في واقعة إصابة 3 طلاب بجروح بلجنة مدرسة مدينة العمال الإعدادية بالمحلة

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية

أعطي ناصر حسن وكيل التعليم بالغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي مدير إدارة غرب المحلة التعليمية بالضرورة فتح باب التحقيق العاجل في واقعة إصابة 3 طلاب بجروح سطحية بأماكن متفرقة من جسدهم بواسطة أدوات حادة  بلجنة مدرسة مدينة العمال أثناء سير امتحانات الشهادة الاعدادية.

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كما وجه وكيل التعليم بالضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال الطلاب المخالفين للوائح وسير الامتحانات وفق لوائح وزارة التربية والتعليم.

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وكانت غرفة العمليات بديوان مديرية التربية والتعليم تلقت إخطارا من مني عطا مدير إدارة غرب المحلة التعليمية يفيد بإصابة ثلاث طلاب خلال 48 ساعة الأخيرة نتيجة استخدام أدوات حادة خلال فترة الفسحة بين مواد الامتحانات .

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الجدير بالذكر أن أولياء أمور طلاب وطالبات تقدموا باستغاثات إلي مدير مديرية التربية والتعليم بطنطا وغرف عمليات ديوان محافظة الغربية ناشدوا بالضرورة تأمين ارواح وحياة أبناءهم خلال سير امتحانات الشهادة الاعدادية خلال الفترة المقبلة .

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