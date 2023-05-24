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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالاتفاق مع محمد بن سلمان وجاستن ترودو..السعودية تعلن عودة العلاقات مع كندا

صدى البلد

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأربعاء، أنه في ضوء ما تم بحثه بين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو.

وتقرر إعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية مع كندا إلى وضعها السابق، بعدما تم مناقشة الأمر على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) في بانكوك بتاريخ 18 نوفمبر 2022م.

وأضافت وكلة الأنباء السعودية أن هناك رغبة من الجانبين في عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

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وكان قد بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الأربعاء، في الرياض، مع وزير خارجية التشيك يان ليبافسكي، أوجه التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

كما ناقش الوزيران تكثيف التنسيق المشترك في العديد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، بالإضافة إلى التطرق إلى جهود البلدين في إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

 

 

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