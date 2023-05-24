شاهد رد فعل أحمد موسى بعد زيادة الجمارك على بعض السلع

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك زيادة جمارك على بعض السلع، وأن هناك بعض الأشياء لا يستخدمها المواطنون، ولكن البعض الآخر يستخدمها وتكون مهمة.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، أن " انا مع بعض القرارات ومش مع البعض الآخر، واستغرب من زيادة الأسعار".

ولفت إلى أن الزيادة 100 جنيه على المسافر، “ 100 جنيه رسم مغادرة” كبيرة، في وقت أن هناك المصروفات في الخارج مرتفع.

وتابع :" اللى يدخل النادي بالمجان لازم يدفع ضريبة على الأكل اللي هيكله، وإيه المشكلة" “عشان انزل المياه أدفع فلوس، ودخل فى حالة ضحك على الهواء”.

أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة و الموازنة بـ مجلس النواب، أن حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات 36 ألف جنيه لجميع الموظفين.

وأضاف وكيل لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الشخص الذى دخلة مليون جنيه في السنة، أي 83 ألف جنيه في العام، سيدفع مبلغ قليل لـ الضرائب، عما كان يدفع في الماضي.

ولفت إلى أن التعديلات الجديدة ستعود بالنفع على الجميع، وان من دخله أقل من مليون جنيه سيدفع مبلغ أقل، ولكن الذى دخلة أكثر من مليون سيدفع أكثر مما كان يدفعه فى الماضي، وأن من يزيد دخله السنوي عن مليون جنيه يدفع 27.5% بدلا من 25%.

وطالب بعدم نشر الشائعات على السوشيال ميديا بخصوص زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية و المياه الغازية، مؤكدًا أن هذا غير صحيح، ولا زيادة.

وكشف أن هناك رسم تنمية، بـ زيادة 10 % على الفاتورة الجمركية الخاصة بـ السلامون و الجمبري، و الاستاكوزا، و الجبنة الريكفورت، و الكافيوري، و الفواكه الطازوجة القادمة من الخارج، و أجهزة الحلاقة، و مجففات الشعر، و الأيدي، ومحمصات الخبز، وساعات اليد و الجيب.

وأوضح أن عروض الأوبرا و البالية ارتفعت 5%، التزحلق على الجليد ارتفعت 10%، وأن الألعاب السحرية و الحفلات و العروض الموسيقية و الغنائية ارتفع سعرها 10 %.

وتابع :" من سيقوم بـ رحلات غوص سيدفع 20%، و العروض البحرية سترتفع 20%، وأن كل هذه الأشياء ستجمع 5 مليارات جنيه.

وكشف أن أسعار المشروبات بجميع أنواعها لم يرتفع سعرها، ولا السجائر، أو قطع غيار السيارات، ولا زيادة على أسعار تذاكر المتاحف وأن ما ينشر مجرد شائعات.

وأوضح أن هذا سينزل في جلسة عامة يوم الأحد أو الأثنين، بالمجلس، وبعد ذلك سيتم الحصول على موافقة، وبنسبة كبيرة سيتم التطبيق من شهر 7 ، بعد موافقة النواب و الرئيس السيسي.

وكشف أن دعم الكهرباء سببه الأساسي استخدام المواد البترولية، وأن الرئيس السيسي وجه بعدم رفع أسعار الكهرباء في ظل أزمة فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه كان يسافر كل عام لعمل عمرة، ولكن لمدة الثلاث سنوات الماضية لن يسافر بسبب الأزمات، وأوضح أن من يسافر سيدفع 100 جنيه زيادة.

واعترض الإعلامي أحمد موسى، على بعض الكلام، وقال إن الشخص الذى يسافر يكون فى حاجة لـ كل جنيه، بسبب الارتفاع في الأسعار في الخارج.