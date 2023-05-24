3 أبريل 2011.. أحمد موسى: إثيوبيا استغلت الفوضى بمصر ووضع حجر السد

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن النظام الأثيوبي أصدر بيان يوضح مدي الكذب، و يعبر عن توجهه ضد الشعب المصري.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، أن النظام الإثيوبي مستمر في الأكاذيب، ونشر الشائعات، و تقول أشياء غير صحيحة، بشأن الاتفاق على الملء و التشغيل.

ولفت إلى أن إثيوبيا تريد اتخاذ إجراءات أحادية، وأن تستمر فى ملء السد، وأن إثيوبيا لم تصل مع مصر و السودان لـ قواعد بشأن ملء السد، وأن إثيوبيا هربت من اللقاء فى أمريكا.

وأشار إلى أن إثيوبيا أفشلت جميع الاتفاقيات الخاصة بملء السد، وأن تصرفات إثيوبيا عدائية، منذ وضع حجر الأساس فى 3 أبريل 2011.

وكشف أن إثيوبيا استغلت الفوضى بمصر فى 2011، وقامت بوضع حجر الأساس، وأن إثيوبيا طوال الوقت تستغل الظروف و المشكلات فى الدول.