رغم التعادل السلبي .. سيراميكا يهدر الفرص أمام فيوتشر في الشوط الأول

سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي سيراميكا كليوباترا وفيوتشر ضمن منافسات الجولةالتاسعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبادل الفريقين الهجمات منذ انطلاق أحداث الشوط الأول

وشن لاعبو سيراميكا كليوباترا العديد من الفرص الهجومية المتتالية قبل انتهاء الشوط الأول ولكن نجح محمود جنش حارس مرمي فيوتشرفي إنقاذ فريقه والحفاظ على شباكه









وخاض سيراميكا كليوباترا المباًراة بتشكيل مكون من :-





وجاء تشكيل الفريق كالتالي:





حراسة المرمى:محمد بسام





خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - سيف تقا - رجب نبيل -أحمد هاني.





خط الوسط: محمد كناريا- محمد إبراهيم- محمد عادل - ميدو جابر - صلاح محسن





خط الهجوم: أحمد ياسر ريان









بينما خاض فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من :-









حراسة المرمى .. محمود جنش .

خط الدفاع .. باسم على ، محمود مرعى ، على الفيل ، جوزيف جوناثان .

خط الوسط .. ناصر ماهر ، مهند لاشين ، محمد رضا " بوبو " ، غنام محمد .

الهجوم .. أحمد عاطف ، عبدالكبير الوادى .