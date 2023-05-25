عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمير رشدى: الخوف من الذكاء الأصطناعى أمر منطقى

الذكاء الأصطناعى
الذكاء الأصطناعى

قال الدكتور أمير رشدى، أستاذ مساعد هندسة الروبوتكس بالجامعة الألمانية، إن الذكاء الإصطناعى هو منح الآلة أكبر قدر من المعلومات بهدف توفير الجهد على الانسان.

وأضاف أمير رشدى، خلال حواره مع برنامج "مساء دى ام سى"، المذاع عبر قناة "دى ام سى"، أن الذكاء الأصطناعى هام للغاية بالنسبة لحياة الإنسان ومنها المجالات الطبية".

الذكاء الأصطناعى

وأكد  استاذ مساعد هندسة الروبوتكس، أن الذكاء الأصطناعى سيقوم بوظائف كبيرة بدلا من الأنسان ولكنه سيولد وظائف جديدة.

وأوضح  استاذ مساعد هندسة الروبوتكس، أن الخوف من الذكاء الأصطناعى أمر منطقى ولكنه لا يجب أن يؤدى إلى الرعب .

الجامعة الألمانية الذكاء إختبارات الذكاء الإصطناعي أداة الذكاء الاصطناعي أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح يودع لاعبي ليفربول بمنشور مثير للجدل | شاهد

انخفاض في سعر الحديد والأسمنت اليوم

حان وقت الرحيل| صلاح ودّع رفاقه.. وهذا النادي في انتظاره

طلقني 7 شهور.. اعترافات زوجة صيدلي حلوان: شاف شات بيني وبين راجل

اتصاب في الغضروف | أحمد حسن يصدم جماهير الأهلي قبل لقاء الوداد

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن أحمد بغدودة

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 25-5-2023

جردها من ملابسها .. تطور مثير في اعتداء سائق على فتاة الساحل

ترشيحاتنا

ليس الشناوي .. ميدو يتغنى بحارس الأهلي

وكالة فيتش تضع التصنيف الائتماني للولايات المتحدة تحت المراقبة

برخص التراب.. أرخص موبايل Oppo في السوق المصري

وكيل أعمال نجم إنبي يصدم جمهور الزمالك .. تفاصيل مثيرة

دعاء سداد الديون الكثيرة.. للتخلص من أثقل شيء على نفس الإنسان

البابا تواضروس يترأس قداس عيد الصعود في كنيسة العذراء بفيينا.. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البيتزا الإيطالى فى المنزل

10 فوائد لتناول الخوخ| تعرف عليها

ليلياً خجولا .. اعتذار رسمي لطائر يثير جدلا وبناء لمنع لمسه

هاجس الإصابة بالأزمة القلبية .. كيف تواجهها؟

فيديو

والدته ارتاحت وزوجته تصرخ داخل القفص..المحكمة تسدل الستار على قضية صيدلي حلوان

سد النهضة وقناة السويس .. ماذا قال سفير الاتحاد الأوروبي عن مصر| فيديوجراف

هل يعود إلى مصر ؟ تطورات في اختفاء أحمد بغدودة | فيديو

«بتاكل من الزبالة».. مصير مؤلم للحسناء لوني ويلسون في شوارع أمريكا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ