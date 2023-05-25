أمير رشدى: الخوف من الذكاء الأصطناعى أمر منطقى

قال الدكتور أمير رشدى، أستاذ مساعد هندسة الروبوتكس بالجامعة الألمانية، إن الذكاء الإصطناعى هو منح الآلة أكبر قدر من المعلومات بهدف توفير الجهد على الانسان.

وأضاف أمير رشدى، خلال حواره مع برنامج "مساء دى ام سى"، المذاع عبر قناة "دى ام سى"، أن الذكاء الأصطناعى هام للغاية بالنسبة لحياة الإنسان ومنها المجالات الطبية".

الذكاء الأصطناعى

وأكد استاذ مساعد هندسة الروبوتكس، أن الذكاء الأصطناعى سيقوم بوظائف كبيرة بدلا من الأنسان ولكنه سيولد وظائف جديدة.

وأوضح استاذ مساعد هندسة الروبوتكس، أن الخوف من الذكاء الأصطناعى أمر منطقى ولكنه لا يجب أن يؤدى إلى الرعب .