بسبب الطقس.. قراري سعودي عاجل بشأن الدراسة

أكدت إدارة تعليم محايل عسير بالسعودية، استمرار تقديم موعد الانصراف للدوام الحضوري للساعة الحادية عشرة صباحًا ليوم غدٍ الخميس الموافق 5-11-1444هـ ،في جميع المدارس وتحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي للمدارس المسائية.



جاء هذا بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية.

وكانت تعليم محايل عسير، أمس اعلنت أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد ،وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية، تقرر تقديم موعد الانصراف للدوام الحضوري للساعة الحادية عشرة صباحًا ليوم الثلاثاء الموافق 3-11-1444هـ ،في جميع مدارس تعليم محايل عسير.

وأضافت أنه تقرر تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي للمدارس المسائية.