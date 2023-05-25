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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"إيمان يوسف" تنتهي من تصوير دورها في فيلم مندوب مبيعات

ايمان يوسف
ايمان يوسف

انتهت مؤخرا، الممثلة إيمان يوسف، من تصوير جميع مشاهد فيلم مندوب مبيعات بطولة بيومي فؤاد وآيتن عامر وأحمد فتحى وإسلام ابراهيم إخراج حامد صالح. 

وينتظر أن يتم عرض فيلم مندوب مبيعات، بـ دبى والرياض ومصر فى موسم أفلام عيد الأضحى المبارك. 

وتقوم إيمان يوسف بدور زوجة الفنان إسلام إبراهيم ويشاركهما البطولة أيضا كل من بيومى فؤاد وأحمد فتحى وأيتن عامر. 

 

فيلم مندوب مبيعات

وتدور أحداث فيلم “مندوب مبيعات” في إطار كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء يسافرون في بعثة للمكسيك ثم تبدأ المغامرات في إطار من المواقف الكوميدية وينتمي الفيلم إلى نوعية الأعمال الأكشن الكوميدي.

 

إيمان يوسف في صدى البلد 

من جهة أخرى، قالت إيمان يوسف في لقاء خاص مع موقع صدى البلد، إنها سعيدة بالتعاون مع وفاء عامر للمرة الثانية بعد مسلسل بيت الشدة في رمضان الماضي، وتقدم في هذا العمل شخصية مختلفة تماما.

وأشارت  إلى أنها تلعب دور زوجة إسلام إبراهيم في مسلسل العيلة دي ويمثلان سويا الطبقة الغنية المتعالية في عمل كوميدي عن الصراع بين الأغنياء والفقراء بطريقة خفيفة وقريبة من المشاهد.

كما ستبدأ الممثلة الشابة إيمان يوسف تصوير مسلسل المدينة الجامعية مع حورية فرغلي وأحمد وفيق خلال الأيام المقبلة، والمقرر إذاعته عبر منصة شاهد.

وعبرت إيمان يوسف عن سعادتها بالمشاركة في هذا العمل الذي يقتحم عالم المدينة الجامعية، وأسرار الطلاب، والكشف عن الكثير من الأحداث التي يشهدها الشباب في هذه المرحلة.

مسلسل المدينة الجامعية من تأليف وإخراج حسن السيد، وهو عمل مكون من 10 حلقات، ويشارك في بطولته ميدو عادل وعدد من الشباب والوجوه الجديدة.

ايمان يوسف الممثلة ايمان يوسف مندوب مبيعات فيلم مندوب مبيعات بيومي فؤاد ايتن عامر

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