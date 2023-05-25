تجهيز القاعات استعدادا لانطلاق جلسات المحور المجتمعي للحوار الوطني|صور

وضعت إدارة الحوار الوطني اللمسات النهائية وتجهيز القاعات وأوراق العمل تأهُّبًا لانطلاق الأسبوع الثاني للجلسات النقاشية للمحور المجتمعي بالحوار الوطني بعد قليل.

وتختم اليوم، الخميس 25 مايو 2023، فعاليات جلسات الأسبوع الثاني الخاصة بمناقشة الموضوعات والقضايا المطروحة ضمن محاور الحوار الوطني الثلاثة، حيث تناقش لجان المحور المجتمعي في 4 جلسات متوازية قضايا التعليم ما قبل الجامعي والقضية السكانية.

وتعقد لجنة التعليم في الحوار الوطني جلستها بعنوان "التعليم ما قبل الجامعي" وما هي الأولوية القصوى في تطوير العملية التعليمية؟ بينما تناقش لجنة القضية السكانية ملف "تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية"، و"هل تمثل الزيادة السكانية إشكالية حقيقية لمصر؟".

ويشارك في الحوار ممثلو الأحزاب والقوى السياسية وعدد من الخبراء والباحثين ومقدمي المقترحات والمواطنين وممثلو الصحافة والإعلامي.

وتُعقد الجلسات مركز المؤتمرات بمدينة نصر، بواقع 14 ساعة للجلستين بنظام 7 ساعات بالتوازي.

وطرحت إدارة الحوار الوطني عددا من التعريفات المتعلقة بموضوعات الجلسات النقاشية اليوم، الخميس، وجاء أبرز هذه التعريفات كالتالي:

التربية: عملية فردية اجتماعية تتعامل مع فرد في مجتمع تنقل إليه معارف ومهارات ومعتقدات ولغة الجماعة من جيل إلى جيل.

التعليم: التزام مشترك بين المعلمين والطلاب يهدف إلى إعدادهم لتثقيف أفنسهم طوال فترة حياتهم، وبناء القدرة فيهم على القيام بأمور وإنجاز أعمال جديدة.

التكنولوجيا التطبيقية: عملية شاملة تقوم بتطبيق العلوم والمعارف بشكل منظم في ميادين عدّة، لتحقيق أغراض ذات قيمة عملية للمجتمع.

الظاهرة الاجتماعية: فعل تمارسه جموع البشر أو هم يتعرضون له أو يعانون منه أو من نتائجه.

الاستهداف الفئوي: اختيار السياسات الذي تم من خلاله تحديد المستفيدين.

التدابير التكميلية: التدابير الموضوع لتكملة برامج الحماية الاجتماعية، وفي معظم الحالات تهدف إلى تعزيز التخرج (على سبيل المثال، التعليم والتدريب الفني والمهني المقدم للمستفيدين والمستفيدات من التحويلات النقدية).

الانفجار السكاني (الانفجار الديموغرافي): الارتفاع السريع والمذهل في عدد سكان الدولة الذي حدث خلال السنين الماضية.

الثقافة الجماهيرية: مجمل التأثير والتوجيه الفكري والإعلامي الذي تمارسه وسائل الإعلام من صحافة وتلفزيون وإذاعة وسينما على الرأي العام.

مجتمع المعلومات: المجتمع الذي يكون فيه لصناعة ونشر واستخدام المعلومات الأثر الكبير في مختلف النواحي، سواء الاقتصادي أو الاجتماعية أو السياسية أو العسكرية.

مجتمع المعرفة: مجموعة من الناس ذوي الاهتمامات المتقاربة، الذين يحاولون الاستفادة من تجميع معرفتهم سويًا بشأن المجالات التي يهتمون بها، وخلال هذه العملية يضيفون المزيد إلى هذه المعرفة.

المسئولية الاجتماعية: نظرية أخلاقية تقترح أن أي كيان سواء كان منظمة أو فرد يقع على عاتقه العمل لمصلحة المجتمع ككل الماضية.