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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسوريو يشرح خطة مواجهة طلائع الجيش فى محاضرة فنية

صدى البلد

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين لأداء فقرة تدريبات خططية على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة في الدوري الممتاز.

وأدى  لاعبو الفريق فقرة خططية تم خلالها التركيز على نقل الكرة ما بين الخطوط في مساحات صغيرة، بالإضافة إلى بعض الجوانب الأخرى الخاصة  بخطة اللعب.

وقام أوسوريو بإلقاء محاضرة فنية على اللاعبين شرح لهم بعض الأمور الفنية ومنحهم خلالها بعض التعليمات الخاصة .

تصعيد حراس مرمى 

وقام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، بتصعيد الثنائي عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء حارسي مرمى فريق ٢٠٠٣، للمشاركة في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للقاء طلائع الجيش المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وخصص محمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى بالفريق ، فقرة تدريبات خاصة للثنائي على هامش المران، بعدها خاض الحراس فقرة فنية قوية.

ويحرص  الجهاز الفني للفريق خلال الفترة الأخيرة على تصعيد  مجموعة من اللاعبين الشباب للمشاركة في تدريبات الفريق الأول، للاستفادة بأفضل العناصر في قطاع الناشئين.

فقرة تاهيلية قوية 

وخصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تأهيلية قوية على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

واستمرت الفقرة التأهيلية لمدة 40 دقيقة  تقريبا تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال، وإشراف الجهاز الفني للفريق.

وتضمنت الفقرة  التأهيلية  خوض تدريبات الركض حول الملعب وأداء تدريبات بدنية وتأهيلية متنوعة داخل صالة الجيمانيزيوم باستخدام الأدوات الرياضية المخصصة.

ويرغب الجهاز الفني خلال هذه الفترة في تجهيز اللاعبين بالشكل البدني المناسب استعدادا للفترة المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك الطلائع طلائع الجيش الزمالك والطلائع أوسوريو

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