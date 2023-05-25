وكالات أممية: الأمم المتحدة استأنفت تقديم المساعدات للاجئين في لبنان

ذكر بيان مشترك صادر عن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، وممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إيفو فرايسن، وممثل برنامج الأغذية العالمي عبد الله الوردات، أن الأمم المتحدة وشركاؤها استأنفت نهجهم السابق في تقديم المساعدات النقدية للاجئين في لبنان بعملة مزدوجة، أي بالليرة اللبنانية أو بالدولار الأمريكي.



وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة قال البيان - الذي نُشر على موقع مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت - "أصبح من المستحيل على الأمم المتحدة وشركائها الاستمرار في تقديم المساعدات النقدية بالليرة اللبنانية فقط، نظرا للتحديات التشغيلية ومنها التدهور السريع في قيمة العملة المحلية والتقلبات المتزايدة في سعر الصرف، والضغط على المُزّود المالي في توفير كميات كبيرة من النقد بالليرة اللبنانية".

وأكدت الوكالات الأممية أنه بحلول نهاية عام 2022، كان قد تم تحويل معظم برامج المساعدات في لبنان، بما في ذلك البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا التابع للحكومة إلى الدولار الأمريكي أو بالعملة المزدوجة.

وذكر البيان أن اعتماد المساعدات للاجئين بالعملة المزدوجة يتماشى مع هذا النهج.

جدير بالذكر أن برامج المساعدات النقدية، توفر الحماية والمساعدة والخدمات للأكثر ضعفا في جميع أنحاء لبنان، وتساعد تلك البرامج اللبنانيين واللاجئين على تلبية مختلف الاحتياجات الأساسية كما تساهم في الاقتصاد المحلي من خلال الشراء مباشرة من الأسواق والمحلات التجارية المحلية