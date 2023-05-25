"زعلانة من أكرم حسني".. الشاعرة كوثر مصطفى ضيفة إيمان أبو طالب غدا

تستضيف الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة "الحياة"، الشاعرة الكبيرة كوثر مصطفى.

وتكشف كوثر خلال اللقاء عن أمنياتها، قائلة "تمنيت أن أكون روائية"، كما تكشف عن السبب الرئيسي في الإحجام عن الشعر، قائلة 'نحن في زمن الرواية، وجمهور الشعر يقل'.

وتزيح كوثر مصطفي، الستار خلال اللقاء، عن مطلبها، قائلة "أطالب بإنشاء مسرح للقصيدة الشعرية " ، موضحة ان مسرحية مخدة الكحل حققت نجاحا كبيرا في المسرح الصوتي.

وعن علاقاتها بالكاتب الكبير خيري بشارة تقول كوثر انه اتصل بها ليهنئها بقصيدة موسم زرع البنات موضحة ان خيري بشارة هو من عرفها علي الفنان القدير محمد منير.

وعن أول أغنياتها لمحمد منير ، قالت كوثر:" أول ما كتبت للكينج كان اغنية ساح يامداح "،موضحة ان ساح يامداح تعني الافتقاد لشئ ما مثل الأمان والحب مشيرة ان منير لديه روح المغامرة ويتمتع بجراة كبيرة.

وكشفت كوثر مصطفي عن السبب الرئيسي في صقل موهبتها، قائلة إن المعاناة هي السبب موضحة أنها تعتمد علي الدراما في طريقة كتاباتها للشعر مضيفة ان احد ازواجها شعر بالغيرة من نجاحها.

وكشفت خلال اللقاء، عن رأيها في أغاني المهرجانات، كما تكشف عن أسباب عتابها على الفنان أكرم حسني.

يذكر أن برنامج بالخط يذاع علي شاشة “الحياة” في الثامنة مساءً كل يوم جمعة تقديم الاعلامية ايمان ابو طالب.