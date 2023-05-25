قرار عاجل من البنك المركزي التركي بشأن أسعار الفائدة

أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، أنه ابقي على أسعار الفائدة ثابته عنـد %8.5 قبل جولة الانتخابات الرئاسية الثانية يوم الأحد.

وفي مارس الماضي، أعلن البنك المركزي التركي، أنه لم يرفع سعر الفائدة وأبقاه عند 8.5% كما كان متوقعا، بالرغم من رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة 25 نقطة أساس.

وقال المركزي التركي، إن الإبقاء على الأوضاع المالية الداعمة بات أكثر أهمية للحفاظ على زخم النمو بعد الزلازل المدمرة التي ضربت البلاد الأشهر الماضي.

وقبل ذلك، كان قد أعلن المركزي التركي تخفيض سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس إلى 8.5%، كما توقع المحللون الأقتصاديون، في أعقاب الزلزال المدمر الذي أودى بحياة أكثر من 43 ألف شخص في جنوب تركيا هذا الشهر.