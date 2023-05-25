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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تأسيس "كتلة الحوار" كأول كيان سياسي بـ الحوار الوطني.. وضياء رشوان يرحب

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أعلن باسل عادل، البرلماني السابق، تأسيس كيان سياسي جديد تحت مسمى “كلتة الحوار”، موضحا أنه تحالف لشخصيات عامة برزت هنا في الحوار الوطني مرحبا بالجميع للانضمام إليه.

وأضاف "عادل"، خلال كلمته بلجنة التعليم بـ الحوار الوطني، أن “كتلة الحوار” عبارة عن جمع سياسي شعبي ليبرالي يعمل على توحيد الرؤى، متابعا “ننطلق من شرعية الدستور المصري، ونعتبر ثورتي ٢٥ يناير و٣٠ يونيو مؤسسا الجيل المعرفي الجديد”.

واستطرد “نعلن تأسيس مجلس أمناء كتلة الحوار”، مطالبا باعتماده من مجلس الأمناء للحوار الوطني.

ورحب الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، بتأسيس كتلة الحوار، معقبا "نأمل في أن يكون الكيان نبراسا للتحالفات ذات وجهات النظر القريبة.. وسنراعي وجود هذه الفكرة في مجلس الأمناء".

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