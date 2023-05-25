عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تحويلات المدارس التجريبية 2023 .. ضوابط وشروط

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت مديريات التربية والتعليم ، ضوابط وشروط تحويلات المدارس التجريبية  للعام الدراسي المقبل 2023/2024.

وأكدت مديريات التربية والتعليم أنه لا يوجد تحويلات المدارس التجريبية 2023 للمستوي الأول لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة . 

 وأكدت مديريات التربية والتعليم ، تبدأ تحويلات المدارس التجريبية 2023 للمستوي الثاني من رياض الأطفال بداية من 1 يوليو وحتي 15 أغسطس المقبل طبقا للكتاب الدوري رقم ( 40) لسنة 2016.

ضوابط تحويلات المدارس التجريبية 2023

وحددت مديريات التربية والتعليم ضوابط تحويلات المدارس التجريبية 2023 فيما يلي :

  • يجوز لتلاميذ المدارس الرسمية للغات بنوعيها التحويل إلي الصفوف المناظرة بالمدارس العربية اذا استوفوا الشروط المقررة للقبول بها ولا يجوز التحويل من المدارس العربية إلي مدارس اللغات بنوعيها.

 

  • يجوز تحويل تلاميذ المدارس الرسمية المتميزة للغات إلي المدارس الرسمية للغات ويجوز العكس .

 

  • يجوز التحويل من المدارس الخاصة للغات إلي المدارس الرسمية للغات بنوعيها علي أن يكون التلميذ مقيد بتلك النوعية من المدارس الخاصة للغات قيداً صحيحاً .

 

  • استمرار قيد التلميذ بالمدرسة التي قبل بها مع عدم جواز نقله الي مدرسة أخري مماثله سوي حالات نقل سكن ولي الأمر بمستندات رسمية .

 

  • لا يجوز تصعيد الطفل من المستوى الثاني لرياض الأطفال الي الصف الأول الابتدائي بذات النوعية من المدارس الا بتقديم جديد للأوراق للمرحلة الإبتدائية .

 

وقالت مديريات التربية والتعليم ، أنه في جميع الأحوال يشترط أن يتم التحويل في حالة وجود أماكن شاغرة وبما لا يخل بالكثافة المقررة

المدارس التجريبية المدارس التجريبية التربية والتعليم التعليم تحويلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

أوسوريو حسم أمره .. هل يتولى حسام حسن تدريب الزمالك ؟

مفاجأة.. التحريات تكشف أسرار علاقة زوجة صيدلي حلوان بسائق شركة التوصيل

محبوب كولر.. تحرك أوروبي لضم نجم الأهلي

استفزوه بهذه الكلمات.. تفاصيل اشتباك إمام عاشور مع مجموعة شباب بالشيخ زايد

بعد انتظار طويل.. تطور مفاجئ بقرب الأهلي من صفقة الموسم

مهيب عبد الهادي: نجم فيوتشر يوقع لـ الأهلي.. والهداف يجدد تعاقده مع الأحمر

زوجان مصريان يتركان أطفالهما الستة في منزلهما بالكويت دون طعام لأيام

ترشيحاتنا

مصدر بـ الأهلي يحسم جدل عودة رمضان صبحي للفريق

بسبب الدولار .. مفاجأة مدوية بشأن اندلاع حرب اقتصادية عالمية

نشرة المرأة والصحة| شرب المياه بهذه الطريقة يؤدي إلى الموت .. ومعلومات لا تعرفها عن عروسة ولي العهد الأردني

خطة البرلمان توافق على مشروع موازنة ديوان عام وزارة النقل

مكتب زيلينسكي يعلن تفاصيل جديدة عن موعد بدء هجوم أوكرانيا المضاد

الإسماعيلي يغرّم صالح جمعة 50 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبهت نفسها بعمياء أبصرت.. شاهد ردة فعل سيدة عانت من الصلع بسبب السيلياك

10 علامات تكشف الكبدة الفاسدة .. اعرفها قبل الشراء

بعد إغمائها داخل الحمام.. نهاية مأساوية لتلميذة في بريطانيا | لهذا السبب

اليوم العالمي للأطفال المفقودين.. التاريخ والأهمية وسبب تسميته

فيديو

حقيقة طرح شهادة 30% قريبا | اعرف التفاصيل

كنت على علاقة بواحد وزوجي طلقني.. اعترافات زوجة صيدلي حلوان ولاء زايد

مفاجأة في سعر الذهب وضربة جديدة للسوق السوداء| تفاصيل

عربيتي عملت حادثة وبنتي اتكسرت.. كريم فهمي يروي معاناته من الحسد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ