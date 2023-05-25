تحويلات المدارس التجريبية 2023 .. ضوابط وشروط

أعلنت مديريات التربية والتعليم ، ضوابط وشروط تحويلات المدارس التجريبية للعام الدراسي المقبل 2023/2024.
وأكدت مديريات التربية والتعليم أنه لا يوجد تحويلات المدارس التجريبية 2023 للمستوي الأول لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة .
وأكدت مديريات التربية والتعليم ، تبدأ تحويلات المدارس التجريبية 2023 للمستوي الثاني من رياض الأطفال بداية من 1 يوليو وحتي 15 أغسطس المقبل طبقا للكتاب الدوري رقم ( 40) لسنة 2016.
ضوابط تحويلات المدارس التجريبية 2023
وحددت مديريات التربية والتعليم ضوابط تحويلات المدارس التجريبية 2023 فيما يلي :
- يجوز لتلاميذ المدارس الرسمية للغات بنوعيها التحويل إلي الصفوف المناظرة بالمدارس العربية اذا استوفوا الشروط المقررة للقبول بها ولا يجوز التحويل من المدارس العربية إلي مدارس اللغات بنوعيها.
- يجوز تحويل تلاميذ المدارس الرسمية المتميزة للغات إلي المدارس الرسمية للغات ويجوز العكس .
- يجوز التحويل من المدارس الخاصة للغات إلي المدارس الرسمية للغات بنوعيها علي أن يكون التلميذ مقيد بتلك النوعية من المدارس الخاصة للغات قيداً صحيحاً .
- استمرار قيد التلميذ بالمدرسة التي قبل بها مع عدم جواز نقله الي مدرسة أخري مماثله سوي حالات نقل سكن ولي الأمر بمستندات رسمية .
- لا يجوز تصعيد الطفل من المستوى الثاني لرياض الأطفال الي الصف الأول الابتدائي بذات النوعية من المدارس الا بتقديم جديد للأوراق للمرحلة الإبتدائية .
وقالت مديريات التربية والتعليم ، أنه في جميع الأحوال يشترط أن يتم التحويل في حالة وجود أماكن شاغرة وبما لا يخل بالكثافة المقررة