تحويلات المدارس التجريبية 2023 .. ضوابط وشروط

أعلنت مديريات التربية والتعليم ، ضوابط وشروط تحويلات المدارس التجريبية للعام الدراسي المقبل 2023/2024.

وأكدت مديريات التربية والتعليم أنه لا يوجد تحويلات المدارس التجريبية 2023 للمستوي الأول لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة .

وأكدت مديريات التربية والتعليم ، تبدأ تحويلات المدارس التجريبية 2023 للمستوي الثاني من رياض الأطفال بداية من 1 يوليو وحتي 15 أغسطس المقبل طبقا للكتاب الدوري رقم ( 40) لسنة 2016.

ضوابط تحويلات المدارس التجريبية 2023

وحددت مديريات التربية والتعليم ضوابط تحويلات المدارس التجريبية 2023 فيما يلي :

يجوز لتلاميذ المدارس الرسمية للغات بنوعيها التحويل إلي الصفوف المناظرة بالمدارس العربية اذا استوفوا الشروط المقررة للقبول بها ولا يجوز التحويل من المدارس العربية إلي مدارس اللغات بنوعيها.

يجوز تحويل تلاميذ المدارس الرسمية المتميزة للغات إلي المدارس الرسمية للغات ويجوز العكس .

يجوز التحويل من المدارس الخاصة للغات إلي المدارس الرسمية للغات بنوعيها علي أن يكون التلميذ مقيد بتلك النوعية من المدارس الخاصة للغات قيداً صحيحاً .

استمرار قيد التلميذ بالمدرسة التي قبل بها مع عدم جواز نقله الي مدرسة أخري مماثله سوي حالات نقل سكن ولي الأمر بمستندات رسمية .

لا يجوز تصعيد الطفل من المستوى الثاني لرياض الأطفال الي الصف الأول الابتدائي بذات النوعية من المدارس الا بتقديم جديد للأوراق للمرحلة الإبتدائية .

وقالت مديريات التربية والتعليم ، أنه في جميع الأحوال يشترط أن يتم التحويل في حالة وجود أماكن شاغرة وبما لا يخل بالكثافة المقررة