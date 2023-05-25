مخرج فيلم الترعة المشارك في كان: حبي للأساطير وراء فكرة العمل| خاص

أعرب مخرج فيلم "الترعة" عن سعادته الكبيرة في قسم LA CINEF بمهرجان كان السينمائي الذي يختتم فعالياته في 27 مايو المقبل.



وقال جاد شاهين في تصريحات ل"صدى البلد": فخورون جدا بتلك المشاركة التي اثبتت لنا أن العمل بجد يؤتي ثمارة، وهذه الخطوة مهمة جدا بالنسبة لنا وتحملنا مسئولية الأعمال القادمة التي نقدمها.

وعن سر اختياره لتلك القصة قال:" انا شغوف بالحكايات والأساطير، ووجدت أن تلك الفكرة تثيرني دائما فحاولت ان اعبر عن الهواجس التي تدور داخلي.

حظي الفيلم القصير الترعة للمخرج جاد شاهين على عرضه الأول بالدورة الـ 76 من مهرجان كان السينمائي والذي تُقام فعالياتها في الفترة ما بين 16 وحتى 27 مايو الحالي، حيث ينافس الفيلم ضمن قسم LA CINEF لأول مرة منذ 10 سنوات.

ونال الفيلم ردود أفعال إيجابية بعد عرضه، ويتتبع فيلم الترعة قصة شاب صعيدي يذهب لترعة ملعونة ويشاهد أمراً غريباً يدفعه للتشكيك بكل شيء ويُعجل بمصيره المحتوم.

ويقوم ببطولة الفيلم محمود عبد العزيز وهبه خيال وسارة شديد، مدير تصوير أدهم خالد، سيناريو جاد شاهين ويعد الفيلم إنتاج مصري إنجليزي مشترك بين جاد شاهين وأحمد نهلة وفرانسيس كلارك ومن إخراج جاد شاهين.

عن المخرج جاد شاهين

جاد شاهين مخرج مصري بدأ دراسة الإخراج السينمائي في المعهد العالي للسينما عام ٢٠١٨ بعد أن درس الاعلام. عمل في بداياته مع المخرج المصري الكبير يسري نصر الله كمساعد مخرج قبل أن يبدأ في عمل فيلمه القصير الترعة The Call Of The Brook والذي شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي في قسمLA CINEF .