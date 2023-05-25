عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة الأقصر يترأس اجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث

صدى البلد

 

ترأس  الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر ، اليوم الخميس، اجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث، بحضور الدكتور أحمد محي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، ووكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث.

وناقشت جلسة الدراسات العليا، الموضوعات الخاصة بأعمال الإدارة العامة للدراسات العليا، وتم عرض الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، ومتابعة أعمال القيد بالدراسات العليا، كما وافق مجلس الجامعة؛ على مناقشة عدد من رسائل الماجستير، والدكتوراة، بعدد من الكليات.

 

كما شملت اللجنة الإحاطة بمتابعة ماتمَّ تنفيذه من قرارات، كما تم خلال الاجتماع الإحاطة بالتقارير السنوية،  ونصف السنوية، الخاصة ببعض طلاب الدراسات العليا؛ المسجلين لدرجتي الماجستير، والدكتوراة، إلي جانب الإحاطة بالتقارير العلمية؛ المقدمة من أعضاء البعثات العلمية.

وكما وافق أعضاء المجلس، على مقترح بتعديل نص المادة "٧"، الخاصة بكلية الألسن لقبول الطلاب بمرحلة الدراسات العليا:" إن يكون الطالب حاصلاً على درجة ليسانس الألسن بتقدير عام جيد على الأقل، أو درجة ليسانس الأداب من إحدى الجامعات المصرية بالتقدير نفسه، أو درجة معادلة لأيهما على أن يكون الطالب قد درس لغتين أجنبيتين إحداهما أوروبية، فضلاً عن اللغة العربية، مع إعفاء طلاب دبلومة دراسات الترجمة من شرط التقدير".

الأقصر اجتماع مجلس الإدارة العامة الجامعات المصرية البعثات العلمية الماجستير والدكتوراه عميد كلية الفنون الجميلة طلاب الدراسات العليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد التعدي على زوجة إمام عاشور.. عقوبات رادعة لمن يقوم بهذا الفعل المشين

المدرب طلبه بالاسم| هكذا رد الأهلي على رغبة كولر في ضم رمضان صبحي

أوسوريو حسم أمره .. هل يتولى حسام حسن تدريب الزمالك ؟

إعلان عاجل من إدارة الكوارث | زلزال قوي يضرب تركيا

مفاجأة.. التحريات تكشف أسرار علاقة زوجة صيدلي حلوان بسائق شركة التوصيل

مصدر بـ الأهلي يحسم جدل عودة رمضان صبحي للفريق

معروض بـ شرط | مهاجم بيراميدز على رادار الزمالك

خالد الغندور يعلق على فرصة الزمالك من البطولة العربية بعد اعتذار الأهلي

ترشيحاتنا

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يُثمِّن دعوة رئيس الجمهورية للحوار الوطني

تحذير من استخدام السوشيال ميديا قبل النوم | أزمة

ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تعلن حالة الطقس من الجمعة إلى الثلاثاء 30 مايو

روسيا: يجب ألا تكون هناك دولة أو لغة أوكرانية

‏ انتظام حركة الملاحة في قناة السويس بصورة طبيعية.. تفاصيل

معارك باخموت.. رئيس فاجنر يعلن إرسال جثماني أمريكي وتركي إلي بلديهما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل أرز بالبسلة والطماطم بدون تسبيك

انتبه .. علامات شائعة تكشف أن الكبد في خطر

فوتوشوب ولا تجميل .. صور وفاء مكي تشعل جدل رواد مواقع التواصل

الشهيرة بخطف جوز صاحبتها .. أول صور لـ البلوجر رهف من عقد قرانها

فيديو

صبري عبد المنعم وهنا الزاهد ومصطفى درويش..نجوم وقعوا في فخ النصب

حقيقة طرح شهادة 30% قريبا | اعرف التفاصيل

كنت على علاقة بواحد وزوجي طلقني.. اعترافات زوجة صيدلي حلوان ولاء زايد

مفاجأة في سعر الذهب وضربة جديدة للسوق السوداء| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ