رئيس جامعة الأقصر يترأس اجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث

ترأس الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر ، اليوم الخميس، اجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث، بحضور الدكتور أحمد محي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، ووكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث.

وناقشت جلسة الدراسات العليا، الموضوعات الخاصة بأعمال الإدارة العامة للدراسات العليا، وتم عرض الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، ومتابعة أعمال القيد بالدراسات العليا، كما وافق مجلس الجامعة؛ على مناقشة عدد من رسائل الماجستير، والدكتوراة، بعدد من الكليات.

كما شملت اللجنة الإحاطة بمتابعة ماتمَّ تنفيذه من قرارات، كما تم خلال الاجتماع الإحاطة بالتقارير السنوية، ونصف السنوية، الخاصة ببعض طلاب الدراسات العليا؛ المسجلين لدرجتي الماجستير، والدكتوراة، إلي جانب الإحاطة بالتقارير العلمية؛ المقدمة من أعضاء البعثات العلمية.

وكما وافق أعضاء المجلس، على مقترح بتعديل نص المادة "٧"، الخاصة بكلية الألسن لقبول الطلاب بمرحلة الدراسات العليا:" إن يكون الطالب حاصلاً على درجة ليسانس الألسن بتقدير عام جيد على الأقل، أو درجة ليسانس الأداب من إحدى الجامعات المصرية بالتقدير نفسه، أو درجة معادلة لأيهما على أن يكون الطالب قد درس لغتين أجنبيتين إحداهما أوروبية، فضلاً عن اللغة العربية، مع إعفاء طلاب دبلومة دراسات الترجمة من شرط التقدير".