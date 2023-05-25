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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المنسق العام للحوار الوطني يعلن جدول جلسات الأسبوع الثالث للحوار

الحوار الوطني
الحوار الوطني

صرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني بأن مجلس أمناء الحوار قد أقر جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار، وذلك بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لمحاور الحوار الثلاثة، ويبدا يوم الأحد الموافق 4 يونيو.

وأوضح المنسق العام أن الحوار يستلزم أن تتم صياغة الخلاصات والمقترحات الناتجة عن جلساته العامة، لكي تعرض على مجلس الأمناء لمناقشتها وإقرارها بصورتها النهائية لرفعها للسيد رئيس الجمهورية، وهو ما يتطلب بدوره عقد عدد من الاجتماعات المصغرة المتخصصة تعبر عن كل الاتجاهات بعد كل عدة جلسات عامة، لأنه من المستحيل عقدها في نفس أسابيع جلسات اللجان. وسيقرر مجلس الأمناء في اجتماعه القادم يوم السبت 27 مايو، تشكيلها ومهام هذه اللجان، على أن تبدأ عملها خلال الأسبوع القادم بعد اجتماع المجلس.

وأعلن المنسق العام أن جدول أعمال الحوار الوطني للأسبوع الثالث سيكون على النحو التالي:

الأحد 4 يونيو، المحور السياسي:
= تعزيز العمل الأهلي (2 جلسة متتالية)
= قانون حرية تداول المعلومات (1 جلسة)
= عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين (1 جلسة)

الثلاثاء 6 يونيو، المحور الاقتصادي:
= أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة (2 جلسة متتالية)
= الزراعة والأمن الغذائي (2 جلسة متتالية)

الخميس 8 يونيو، المحور المجتمعي:
= لجنة الصحة (2 جلسة متتالية)
= لجنة الشباب (2 جلسة متتالية)

وأوضح المنسق العام أن الجلسات ستكون في مواعيدها المعتادة، بدءا من الساعة 11 صباحا، وذلك بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

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